Da Dilemma um eine alte Grundschule am stillen Berliner Stadtrand. Seit 30 Jahren ist Heike Strehl nun schon Lehrerin in der Gartenstadt Staaken, tief im Westen Berlins gelegen, im Bezirk Spandau. Super Lage, sehr idyllisch, hohe Bäume, alter Backstein, nebenan eine Mini-Kirche – herrlich!

Doch es gibt Unruhe im Idyll. Die Zeppelin-Grundschule ist am Limit und braucht dringend Hilfe. „Wir haben hier einen tollen dörflichen Charakter, aber es reicht vorne und hinten nicht mit dem Platz“, erzählt Schulleiterin Strehl.

„Es muss endlich eine Lösung her: Es kann doch nicht sein, dass immer ein Papier fehlt.“ Menno. Die Sorgen der Schule waren jetzt Thema im Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau. Denn jetzt gibt es eine neue Idee.

Die Schule (290 Kinder) klagt seit vier Jahren über Platznot. Damals wurden Räume unterm Dach gesperrt. Es ging um Feuerschutz und fehlende Außentreppen, aber die sind bei Denkmalschützern genauso beliebt wie kunterbunte Klassencontainer auf dem Schulhof. Beides geht nicht, weil die Gartenstadt Staaken auf einer Vorstufe zum Unesco Weltkulturerbe liegt.

Die Jahre vergingen – 2017, 2018, 2019 -, die Schule sollte Räume mieten in einer alten Ladezeile am Heidebergplan. Einen Heideberg gibt es dort gar nicht, aber eine alte Ladenzeile schon. Im Februar 2021 hat sich der Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau dort umgeschaut. Hier einige Bilder.

Alter Backstein, junge Kinder. Und gucken Sie mal über den Eingang, na? Foto: André Görke

Gucken Sie sich genau um! Diese Figur befindet sich über dem Schuleingang (und es gibt noch eine zweite). Foto: André Görke

Der Name der Zeppelin-Grundschule erinnert an die Geschichte des Flugplatzes Berlin-Staaken ganz in der Nähe. Foto: André Görke

Doch immer ging was schief, und schuld waren immer andere. Das zeigt auch die Chronik, die Schulstadtrat Helmut Kleebank, SPD, jetzt auf Anfrage von Lars Leschewitz, Linke, erstellt hat. Hier: Drucksache Nr 2081

Jetzt ist 2021: Die ersten Kinder von damals interessieren sich nicht mehr für Matchbox, sondern für echte Autos. Die Schule ächzt, die Anforderungen steigen: Inklusion, Hortbetreuung, kostenloses Mittagessen. Weil auch eine Mensa fehlt, essen die Kinder ihr warmes Mittagessen im Klassenzimmer. Da riecht der Matheunterricht immer toll nach Hühnersuppe und Kohlrabieintopf. Jahrelang kann das so nicht weitergehen.

Februar 2021. "Zwischen den Giebeln" heißt diese hübsche Straße in der Gartenstadt Staaken. Hinten die Schule. Foto: André Görke

Februar 2021. Die kleine Kirche steht direkt am Schulhof in der Gartenstadt Staaken. Foto: André Görke

Heidebergplan: Blumenladen, Kiosk, Restaurant, Bücherbus und hinten die Schule. Foto: André Görke

Und siehe da: Ganz aktuell geht es um Mietverträge für neue Räume am Heidebergplan ab März 2021 – aber leider fehlen schon wieder Unterlagen („Denkmalschutz, Barrierefreiheit, Baupläne, Brandschutz…“). Es ist wie verhext.

Die Ladenzeile am Heidebergplan, im Februar 2021, gesehen von der Schule aus. Foto: André Görke

Die historische Ladenzeile an der zentralen BVG-Bushaltestelle (rechts). Foto: André Görke

„Es gibt keine Möglichkeit, das Bestandsgebäude so herzurichten, dass eine zeitgemäßer Unterricht möglich ist“, sagte Kleebank dem Spandau-Newsletter. „Das ist gar keine Frage des Geldes. Vielmehr stehen sich Denkmalschutz, Brandschutz und die viel zu kleine Fläche der Schule und der Räume gegenseitig im Weg. Die einzige Chance ist ein Neubau wie von mir vorgeschlagen.“

Dafür muss die Schule den Standort in der Gartenstadt verlassen. „Deshalb haben wir nicht nur ein lachendes, sondern auch ein weinendes Auge“, sagt Schulleiterin Strehl. Es geht um ein Bundesgrundstück südlich der ICE-Trasse nach Hamburg, westlich vom Finkenkruger Weg – hier eine Luftaufnahme.

Februar 2021: Hier könnte die Schule hin. Rechts die ICE-Trasse nach Hamburg und Falkensee. Der Weg führt auf die Brache zum... Foto: André Görke

Im Februar 2021 hat sich der Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau vor Ort gleich einmal umgeschaut (allerdings noch aus zwei anderen Gründen, dazu bald mehr wieder zuerst im Spandau-Newsletter). Hier einige Fotos von der Brache an den Bahngleisen.

Februar 2021. Finkenkruger Weg, rechts die Brücke mit der Bahntrasse. Links die Brache. Foto: André Görke

Februar 2021. Das einstige Kino in Staaken-West. Abgebrannt 2020. Foto: André Görke

Baustart mit Mensa, Sportplatz und Turnhalle könnte 2026 sein, aber dann müssen sich die Bundesbehörden jetzt beeilen, mahnt Kleebank. Denen gehört das Grundstück. „Wenn wir diese Gelegenheit jetzt nicht entschlossen nutzen, werden dort vermutlich bald Wohnungen gebaut.“ In die alte Schule könnten soziale Einrichtungen für die Staakener ziehen („Seniorenangebote, Künstlerateliers, Jugendkunstschule“).

Der zentrale Platz in der Gartenstadt Staaken. Heidebergplan. Links die Schule. Foto: André Görke

Hier die Rückseite der Schule. Unterm Dach wurden die Räume geschlossen; bunte Anbauten sind nicht erlaubt. Foto: André Görke

"Die Schulgemeinschaft begrüßt diese Idee sehr!", schreibt Strehl an den Spandau-Newsletter. "Wir wurden über die Machbarkeitsstudie informiert und unsere Meinung wurde eingeholt. Allerdings sprechen wir hier von einem Projekt, das sich über mindestens 7 Jahre erstreckt. Hinzu kommt, dass das Grundstück erst einmal für die den Schulbau erworben werden muss."

Knackpunkt ICE-Ausbau? "Außerdem liegt es an der Bahntrasse und es besteht die Möglichkeit, dass zum Ausbau der S-Bahn nach Falkensee zumindest Teile des Grundstücks benötigt werden." In der Tat will Verkehrssenatorin Regine Günther, Grüne, dort sechs statt (bisher) zwei Gleise bauen und nutzen.

"Bis 2026/2027 können wir nicht unter den momentanen Bedingungen weiterarbeiten", sagt Strehl. "Es war immer von einer „kurzfristigen Notlösung“ die Rede." Deshalb hoffen alle, dass es zumindest mit den neuen Räumen am Heideberg klappt.

Dieses Kunstwerk steht auf dem Hof der Zeppelin-Grundschule. Foto: André Görke

Die Schule ist übrigens 100 Jahre alt. Und die Legende zum Namen geht so: 1928 fuhr das riesige Luftschiff „Graf Zeppelin“ von der nahen Zeppelin-Werft über die Schule hinweg. Von ihm erhielt die Schule im Jahr 1957 schließlich ihren bis heute gültigen Namen. Der Clou: Auf dem Schulhof befindet sich ein Zeppelin-Kunstwerk.

Tagesspiegel-Lesetipp: Faszinierend ist auch die Geschichte der Feuerwache im Ort, die ganz in der Nähe liegt. Im Frühjahr 2021 gab es dort Applaus. Lesen Sie mehr hier im Spandau-Newsletter.

