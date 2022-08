Die Wasserschutzpolizei rüstet weiter auf und schafft sich nach dem 200-PS-Boot auch zwei Jet-Ski an. Die Dinger sind schnell und wendig, kommen in engen, flachen Gewässern und in Ufernähe zurecht, können per Anhänger fix zum Einsatzort gefahren werden und haben keine gefährliche Schiffsschraube (Menschenrettung!)

Seit 12 Monaten wird über Jet-Ski für die Wasserschutzpolizei auf der Havel diskutiert: Im August 2021 habe ich erstmals über die Idee der Jetski mit Blaulicht berichtet, vor zwei Monaten gab’s ein Fazit via Spandaus Ordnungsstadtrat Gregor Kempert, SPD. Und in diesem Sommer folgte die Entscheidung im Polizeipräsidium von Barbara Slowik. Die Behörde schafft zwei Jetskis für Berlin an. Darüber hat neulich der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel berichtet, in dem dieser Text wie immer zuerst erschienen ist.

Oben ein Beispielfoto aus MVP, wo die Polizei mit diesen Geschossen über den Schweriner See brettert – mit Tempo 100. Und mit Helm.

Auch in Hamburg wurden die Jetski getestet. In Australien sind die Jet-Ski noch viel länger im Einsatz und gehören längst zum Alltag der Polizei, hier ein Foto von 2007. Nix da also mit flotter Polizei-Show. Und hier ein Foto aus Venedig aus Italien.

...oder hier in Venedig. Foto: pa/dpa

Aufgabengebiet auf Havel & Co? Die Schlagworte aus der Polizei-Zentrale passen 1A zu dem, was Sie, liebe Leserinnen und Leser, hier vor zwei Jahren, im Juli 2020, mit Ihren Beschwerden zu Lärm und Raserei auf dem Wasser im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel angestoßen haben: Die Jet-Ski werden nämlich eingesetzt bei der Verfolgung von u.a. Ordnungswidrigkeiten und Straftaten („insbesondere Geschwindigkeitsüberschreitungen“)…

Mini-Haken: die Ökobilanz. Ein Jetski verbraucht bis zu 38 Liter pro Stunde, die Abgase halten sich auf der Wasseroberfläche und leise sind die Dinger auch nicht. „Insofern wird bei der Ausschreibung darauf geachtet, dass z.B. Abgas- und Geräuschemissionen eingehalten werden“, teilte die Polizei neulich auf Anfrage dem „Tagesspiegel Checkpoint“ mit. Auch logisch. Wäre ja auch ein Fall für die Berliner Polizei, wenn das nicht eingehalten würde.

