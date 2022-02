Bringen Sie Ihren Verein ins Gespräch, laden Sie Ihre Nachbarinnen und Nachbarn ein, informieren Sie uns über wichtige Vereinsereignisse. Und wenn die gute Seele – ob Platzwart oder Jugendtrainerin – Jubiläum feiert, geben Sie uns gern einen Tipp! Denn in Berlins Sportvereinen geht es um viel mehr als reine Ergebnisse. Das zeigen auch die vielen kleinen Sportnachrichten, die jede Woche in unseren Bezirksnewslettern erscheinen (mit schon über 260.000 Abos!) - wie zum Beispiel im Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Reinickendorf. Gucken Sie selbst.

Die Bundesliga-Baseballer der Flamingos – Slogan: „In Berlin ganz oben, im MV zu Hause“ –haben soeben ihren neuen Spielplan veröffentlicht. Auf knapp 200 Vereinsmitglieder kommt der Klub um Vorstand Reiner Wöttke aktuell. Bis die Saison im Märkischen Viertel beginnt, ist noch etwas Zeit, aber: „Wir können die Heimspiele schon rot in unseren Kalendern anstreichen.“ Also: Save the date! Los geht’s mit dem „Opening Day – Saturday Night Baseball“ am 2. April um 18 Uhr gegen die Hamburg Stealers. Tags darauf, Sonntag, 3. April, spielen Berlin und Hamburg noch einmal gegeneinander (das ist in der Baseball-Bundesliga so üblich). Hier der Spielplan: www.berlin-flamingos.de/spielplan-2022-1-bundesliga.

Die Ruderer des RC Tegel sind eine große Nummer: 500 Mitglieder, 80 Rennboote, bald 140 Jahre Vereinshistorie. Aber altbacken? Iwo. „row & repair“ heißt der Reparaturvormittag am 19. Februar auf dem Bootsgelände, danach geht’s aufs kalte Wasser. Das Vereinsgelände des Klubs um Holger Niepmann liegt 50 Meter von der Sechserbrücke entfernt, an der Gabrielenstraße (übrigens benannt nach der Tochter Wilhelm von Humboldts).

P.S.: Am Wasser gibt es auch ein Clubrestaurant, wo Gina Kahl-Reißner am Wochenende von 10-15 Uhr geöffnet hat – das Schnitzel „Hamburger Art“ (mit Spiegelei) gibt es im RC-Clubhaus für 15 Euro. Hier die Speisekarte, hier der Klub: www.rctegel.de

VfB Hermsdorf in Trauer. Der Klub um Werner Sauerwein (3500 Mitglieder) musste sich in diesem Winter gleich von drei großen Vereinsmitgliedern verabschieden. Gestorben ist Rolf Schubert („Ehrenmitglied seit 2002“), der seit den 60ern unzählige Aufgaben im Verein übernommen hatte und 1999 sogar vom Berliner Fußball-Verband mit der silbernen Ehrennadel geehrt wurde. Tot ist auch das älteste Mitglied: Irmgard Hemm, genannt „Irmchen“, gestorben im Alter von stolzen 102 Jahren („Sie ist 1962 in die Turnabteilung eingetreten und gehörte zu den ersten Tänzerinnen der ‚Funkengarde'“). Gestorben ist auch der ehemalige Präsident Jürgen Simon („Sein größter Erfolg war der Bau unseres Vereinsheimes Am Ried“). Auf seiner Internetseite zeigt der Klub Fotos und erinnert an die drei verdienten Mitglieder: vfbhermsdorf.de.

Die Top-Leichtathleten der LG Nord (gegründet 1970 und aktuell bestehend aus SC Tegeler Forst, BSC Rehberge, VfB Hermsdorf) haben tolle Erfolge erzielt. Bei den Norddeutschen Meisterschaften schaffte Michel Maly einen neuen Vereinsrekord mit dem Diskus („50,76 Meter, zweiter Platz!“). Und die 13-jährige Fabienne Schäfer knackte mit dem 3-Kilo-Hammer zum ersten Mal die 40-Meter-Marke („Rang eins der deutschen Bestenliste ihrer Altersklasse“). Mehr Details von den Meisterschaften hier auf der Vereinsseite: www.lgnord.de

Special Olympics: 4000 Volunteers gesucht für den Sommer 2022. Letzte Woche war das Mehrfachbehinderten-Sportfest großes Thema. Jetzt gibt es die Fortsetzung – denn es werden Volunteers gesucht, schreibt mir der Sprecher der Spiele, Philipp Laberenz: „Für die Special Olympics Nationale Spiele Berlin 2022 rufen wir alsbald den ‚last call‘ aus. Freiwillige, also Volunteers, können sich noch wenige Wochen für die Nationalen Spiele von Special Olympics bewerben.“ Das ist quasi die Qualifikation und findet im Juni 2022 (19.- 24.6.) statt, als Vorlauf für die Weltspiele 2023. „Mehr als 4000 Athletinnen und Athleten gehen an den Start – und mindestens ebenso viele Volunteers werden für einen reibungslosen Ablauf der Wettbewerbe und des Rahmenprogramms sorgen. Die Freiwilligen sind die Basis für den Erfolg der Spiele. Zugleich erleben sie so den Sport von einer anderen Seite.“ 2023 werden dann sogar 20.000 Volunteers gesucht. Hier die Seite mit Info: berlin2023.org/de/mach-mit/volunteers. Wer ist aus Reinickendorf dabei?

