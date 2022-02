Bringen Sie Ihren Verein ins Gespräch, laden Sie Ihre Nachbarinnen und Nachbarn ein, informieren Sie uns über wichtige Vereinsereignisse. Und wenn die gute Seele – ob Platzwart oder Jugendtrainerin – Jubiläum feiert, geben Sie uns gern einen Tipp! Denn in Berlins Sportvereinen geht es um viel mehr als reine Ergebnisse. Das zeigen auch die vielen kleinen Sportnachrichten, die jede Woche in unseren Bezirksnewslettern vom Tagesspiegel erscheinen (mit schon über 260.000 Abos!) - wie zum Beispiel im Newsletter für Berlin-Spandau. Gucken Sie selbst.

Bulldogs in den Arcaden. Die Spandau Bulldogs um Detlef Voss sind eine echte Nummer in Berlin. Den Klub gibt es seit 1988 und er bietet American Football und Cheerleading auf Top-Niveau. Gegründet wurde der Verein irgendwo am Kiesteich, und eigentlich sollte er „Spandau Broncos“ heißen. Kam dann anders: hier die Historie von Gründungsmitglied Normann Rottscholl. Wer Lust hat, den Verein kennen zu lernen, kann mal ins Einkaufszentrum Spandau Arcaden fahren: Am 12. Februar, von 10-16 Uhr, sind Teams aus unterschiedlichen Altersklassen vor Ort und freuen sich auf Besuch. Hier die Termine mit den einzelnen Uhrzeiten: spandau-bulldogs.de. P.S: Sogar CDU-Boss Kai Wegner stand schon mal mit den Bulldogs auf dem Feld. Glauben Sie nicht? Gucken Sie mal weiter unten.

Das „Lutetia“ lädt zur Super-Bowl-Party.Wann? Sonntag, ab 22 Uhr, in der Jüdenstraße. Das Lutetia überträgt die Begegnung auf Großbildleinwänden und bietet ein ‚All-you-can-eat‘-Buffet mit Hot- & Chilidogs, Hamburger, Pulled Pork Burger, Coleslaw, Chicken Wings mit Dips & Pancakes mit Blaubeersauce und Eiscreme für 14,50 Euro. Getränke gibt es à la carte und natürlich Milchshakes. Für alle Laien die Kern-Infos: Der Super Bowl findet in Los Angeles, Kalifornien, statt – zwischen den Cincinnati Bengals und den L.A. Rams. Die Spielregeln erklärt Ihnen aber bitte der Nebenmann.

Talentschmiede Spandau: Wieder zwei Profis bei Hertha BSC. So langsam kommt man ja nicht mehr mit, wer alles als Spandauer bei Hertha BSC seine Karriere als Fußballprofi begann. Julius Kade (Kladow, heute: Dynamo Dresden), Lazar Samardzic (Wilhelmstadt, heute: Udinese Calcio), Maximilian Mittelstädt (Staaken, heute: Hertha BSC), Jordan Torunarigha (Haselhorst, heute: KAA Gent),Jessic Ngankam (Haselhorst, heute: Greuther Fürth)… und seit wenigen Tagen zählt der deutsche Nachwuchs-Nationalspieler Anton Kade, 18, fest zum Profikader von Hertha BSC. Der Kladower bekommt Spandauer Unterstützung in der Kabine: Ab 2023 wird auch Julian Eitschberger Profi. Der ist aktuell noch 17 Jahre, deutscher Junioren-Nationalspieler, Rechtsverteidiger – und hat das Fußballspielen als Kind beim SC Staaken gelernt.

Staakener bekommt eigenes Gericht beim Griechen. Eine lustige Geschichte habe ich im neuen „11 Freunde“-Magazin über Nikos Zografakis, 22, gefunden. Der ist Spandauer, hat als Kind die Grundschule am Weinmeisterhorn besucht. Über den SC Staaken ging er zu Hertha BSC, wurde Deutscher A-Jugendmeister und spielt heute für Energie Cottbus. Der Clou: Der griechische Wirt des „Mythos“-Restaurants in der Cottbusser Innenstadt ist vor Freude ausgeflippt, dass endlich wieder ein Grieche für Energie spielt. Die beiden verstehen sich prima, also bekam der Spandauer Junge ein Gericht mit seinem Namen in der Speisekarte. Weil aber eine mächtige Portion Gyros nix ist für Sportlermägen, gibt es jetzt den „Zografakis-Teller“ mit Spaghetti, Gemüse, Feta, Hühnchenbrust. Kalí órexi!

Special Olympics: 4000 Volunteers gesucht für den Sommer 2022. Letzte Woche war das Mehrfachbehinderten-Sportfest und die unglücklichen Pläne im Wassersportheim Gatow großes Thema. Jetzt gibt es die Fortsetzung – denn es werden Volunteers gesucht, schreibt mir der Sprecher der Spiele, Philipp Laberenz: „Für die Special Olympics Nationale Spiele Berlin 2022 rufen wir alsbald den ‚last call‘ aus. Freiwillige, also Volunteers, können sich noch wenige Wochen für die Nationalen Spiele von Special Olympics bewerben.“ Das ist quasi die Qualifikation und findet im Juni 2022 (19.- 24.6.) statt, als Vorlauf für die Weltspiele 2023. „Mehr als 4000 Athletinnen und Athleten gehen an den Start – und mindestens ebenso viele Volunteers werden für einen reibungslosen Ablauf der Wettbewerbe und des Rahmenprogramms sorgen. Die Freiwilligen sind die Basis für den Erfolg der Spiele. Zugleich erleben sie so den Sport von einer anderen Seite.“ 2023 werden dann sogar 20.000 Volunteers gesucht. Hier die Seite mit Info: berlin2023.org/de/mach-mit/volunteers

„Berlin Kupasının yarı final maçlarının çekilişi gerçekleştirildi“, teilte Türkiyemspor jetzt mit. „Buna göre Türkiyemspor’un kadın takımı yarı final maçında güçlü SC Staaken takımıyla karşı karşıya gelecek. Maç 16 Mart’ta Staaken’in sahasında oynanacak.“ Weil’s so viel Spaß macht: Google Translate. Wer gerade keine Zeit für die Übersetzung hat: Am 16. März treffen die Frauen des SC Staaken im Pokal-Halbfinale auf die Kreuzbergerinnen.

