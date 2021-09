Diese zwei Musiker aus Berlin-Spandau nennen sich „Ich & Herr Meyer“. Hier sprechen Sie über Kindermusik, Eishockey zu DDR-Zeiten auf dem Glienicker See in Kladow und zwei legendäre Bars in Spandau. Im Oktober erhalten sie den „Deutschen Kinderliederpreis 2021“ in Nürnberg. Infos: ichundherrmeyer.de

Wo erwische ich Sie gerade?

„Wir sind gerade zurück vom Frankfurter Kinderliedermacher-Festival.“

Und wer von Ihnen ist „Ich“ und wer ist „Herr Meyer“?

„‚Ich‘ bin Christoph Clemens und ‚Herr Meyer‘ ist Jens Brix, geborener ‚Meyer‘. Wir machen seit 20 Jahren gemeinsam Musik, haben bei der Fête de la Musique vorm Barfly und auch im Café Lutetia gespielt. 2015 entstand das Kindermusik-Projekt ‚Ich & Herr Meyer‘.“

Eigentlich wollten Sie jetzt in der Freilichtbühne der Zitadelle spielen…

„…aber leider fällt die 100-Jahr Feier der Freilichtbühne in diesem Jahr aus. Schade, das ist ja gefühlt Spandaus ‚kleine Waldbühne‘.“

Familien können mit ihren Kids hier reinhören bei Youtube. Was für Musik machen Sie?

„Wir mixen Stile der modernen Popmusik von Rap, 80er, über Reggae zu Singer/Songwriter. Die Konzerte bieten viel Raum für Tanzen und Singen, aber auch für die leiseren Lieder und Themen. Es gibt sozialkritische Songs, die für eine nachhaltige Zukunft werben, aber auch den klassischen Dancefloor-Hit.“

Wer kommt zu ihren Familienkonzerten?

„Kita-Gruppen und Eltern mit ihren Kindern, also Kinder im Alter von 1-12 Jahren. Und Omas und Opas.“

Sie kommen aus Spandau?

„Wir sind in Kladow aufgewachsen und auf die Grundschule am Ritterfeld gegangen. Christoph hatte bei der Mutter von Jens Sportunterricht. Jens hat erfolgreich bei den Sportfreunden Fußball gespielt. Diese Laufbahn wurde mit dem gewonnenen Jungliga-Finale zwischen SF Kladow – SC Gatow Ende der 80er beendet. Ein Foto dieser Mannschaft hängt immer noch im Klubhaus der Sportfreunde.“

Gibt es einen Ort in Kladow, an den Sie gerne zurückdenken?

„Wir denken immer wieder an den Glienicker See, als der noch durch die Mauer geteilt war.“

Die eine Seite gehörte zu West-Berlin, die andere zur DDR.

„Im Sommer durften wir nur bis zur Mitte des Sees schwimmen. Und auch und im Winter waren mitten im See Bojen, die wir nicht überschreiten durften. Wenn der Puck beim Eishockey ans DDR-Ufer rutschte, war es immer eine ‚Challenge‘, den Puck zurückzuholen. Dann erschallte schon mal aus den Lautsprechern der Grenzsoldaten: ‚Verlassen sie umgehend das Grenzgebiet der DDR‘.“

Ihre alte Heimat: der Glienicker See. Links Berlin, rechts Potsdam - in der Mitte schwammen früher Bojen. Foto: André Görke

Und woran erinnern Sie sich in Spandau?

„Christoph denkt gerne an das ehemalige Café Just in Moritzstraße zurück. Hier trank er sein erstes Bier mit 15 Jahren in einer Kneipe! Und dann haben wir die legendären Donnerstage im Ballhaus in sehr guter Erinnerung. Bis in die Nacht wurde gefeiert, dann ging’s im Nachtbus nach Kladow – und Freitag früh gleich wieder um 8 Uhr in die Schule zurück nach Spandau…

…weil’s in Kladow bis ins Jahr 2000 keine Oberschule gab. Und was machen Sie, wenn Sie nicht auf der Bühne stehen?

„Dann kümmern wir uns um unsere Familien. Christoph hat drei Söhne, Jens hat zwei Töchter. Und wir produzieren Podcasts und Hörspiele. Am 17. September veröffentlichen wir das Hörspiel zum Thema Müllvermeidung.“

[Unter dem Namen „Me & Herr Meyer“ spielen die beiden Musiker am 17. September, 20 Uhr, im Biergarten des „Café Lutetia“: „Das ist unser englisches Singer/Songwriter-Projekt – unter dem Namen spielen wir nur einmal im Jahr.“ Das Café Lutetia befindet sich in der Altstadt, Jüdenstraße 10. Café Lutetia]

