Die „Kladownale“ steht an. So heißt das 1. Kunstfestival in Berlin-Kladow, einem etwas ländlichen Ortsteil von Spandau, gelegen zwischen Wald, Wiese und Wannsee (16.000 Leute).

Was wird geboten? „Vom 7. Mai bis 3. Juni zeigen hier mehr als 50 Kunstschaffende ihre Arbeiten. Anwohnerinnen, Anwohner und Gewerbetreibende stellen dafür Zäune, Gärten, Schaufenster und Innenräume zur Verfügung", schrieb nun Veranstalter Wolfgang Philipp dem Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel. "Ein Spaziergang durch Kladow lohnt sich.“

Auch das Luftwaffenmuseum auf dem ehemaligen Flugplatz Gatow (der zu Kladow gehört) macht mit, wie Berlins größtes Museum in dieser Woche mitgeteilt hat. Präsentiert wird die Gruppenausstellung TWR-ART im alten Towergebäude.

Und wer steckt hinter der ganzen Idee so eines Kunstfestivals am Berliner Stadtrand? „Wir sind 3 private Menschen, die sich vor gut 2 Jahren auf der Terrasse überlegt haben, dass es doch schön wäre, für die eigene Kunst und die Kunst der vielen in Kladow und Umgebung Ansässigen, einen Raum zu kreieren. Einen ‚Raum‘, in dem Künstler – und hier meinen wir alle Menschen, die sich in irgendeiner Form künstlerisch betätigen, bei dem Ergebnis für andere sichtbar wird – und Ausstellungsorte zusammenfinden. Wir nennen das Kladownale“, hat mir Elke Thiel mal erzählt, die zu den Initiatoren gehört. „Wir handeln komplett privat und ohne jeglichen kommerziellen Hintergrund, die gesamte Organisation geschieht in unserer Freizeit und auf eigene Kosten.“

Wer einen kleinen Spaziergang zu Gärten, Supermarkt und Schaufenster zusammenstellen will, kann sich hier prima vorbereiten: kladownale.de. Besonders schön ist die Anreise mit der BVG-Fähre, die in diesem Jahr aber leider nur einmal pro Stunde über den Wannsee fährt: hier der Tagesspiegel-Bericht mit den Infos der Verkehrsverwaltung. Und noch ein Tipp: Am Sonntag findet in Kladow auch das große Abschlussfest des "Pilgerwochenendes" der Spandauer Kirchen statt. Der Kladower Pfarrer ist in diesem Jahr nämlich Spandaus Pilgerpfarrer.

[BVG-Fähre, Ukrainekrieg, Wochenmarkt, Alterssorgen: Der neue Vorsitzende des „Kladower Forums“, Burkhard Weituschat, spricht im Tagesspiegel-Interview über die drängendsten Probleme im Berliner Südwesten – und hat konkrete Ideen und Wünsche: hier der Tagesspiegel-Link]

