Mensch tot, Akte zu, Stempel drauf – und Tschüs? Wer keine Angehörigen und kein Geld hat, bekommt ein schmales Begräbnis vom Staat. Das nennt sich „ordnungsbehördliche Bestattung“. 80 Begräbnisse waren es allein im ersten Halbjahr in Berlin-Spandau, 77.000 Euro gab das Rathaus aus. Darüber berichtete der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel zuerst.

„Die Kapelle wird durch den Friedhof geschmückt und auf jede Grabstelle eine Blume gepflanzt“, heißt es im Rathaus um Stadtrat Frank Bewig, CDU. Spandau liegt in der Berlin-Tabelle weit vorn. Warum? Wegen der Altersstruktur, sagte Bewig dem Spandau-Newsletter.

„Jüngere Menschen zieht es in den Innenstadtbereich. In Spandau gibt es dadurch deutlich mehr ältere Menschen als beispielsweise in Mitte. Darunter befinden sich bedauerlicherweise auch sozial isolierte Menschen, die in Altersarmut leben müssen und somit nicht für ihre Bestattung vorsorgen können, weshalb es zu den ordnungsbehördlichen Bestattungen kommt.“

Lange galt diese Form der Bestattung als kühl und würdelos, doch erst schaffte die Stadt Köln die Anonymität ab, zuletzt auch Spandau. Das Rathaus um Bürgermeister Helmut Kleebank, SPD, und Stadtrat Frank Bewig lädt jetzt zur zweiten Gedenkfeier für ordnungsbehördlich bestattete Menschen in Spandau. Wo? In der Kirche St. Nikolai von Pfarrer Björn Borrmann in der Altstadt. Wann? 17. Januar 2021, 17 Uhr.

[Dieser Text erschien im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel - kostenlos: leute.tagesspiegel.de]

Hier die aktuellen Themen im Spandau-Newsletter. Lesen: leute.tagesspiegel.de .

„Gemeinsam gedenken wir der Menschen, die einsam gestorben sind, tot aufgefunden und ohne Angehörige beigesetzt wurden“, schreibt der evangelische Kirchenkreis um Pfarrer Karsten Dierks in seiner Einladung. Die Gedenkfeier mit Musikstücken und literarischen Texten ist öffentlich und offen für Menschen jeder Religion oder ohne Bekenntnis. 90 Menschen dürfen an der Gedenkfeier teilnehmen; es gilt die Maskenpflicht.

[Schon über 235.000 Abos: Die 12 Tagesspiegel-Newsletter für die 12 Berliner Bezirke gibt es kostenlos und in voller Länge unter leute.tagesspiegel.de]

Hier eine Übersicht, um welche Themen es im aktuellen Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau geht.

- Coronakrise in Spandau: Jetzt spricht der Stadtrat und nennt seine These, warum Spandau konstant weit oben liegt

- 130 Coronatote in Spandau: "Sie fehlen!" Portrait einer Frau aus Hakenfelde, die jeder kannte

- 82 Lüftungsgeräte und Corona-Testbusse für Spandaus Schulen: Das sagt der Schulstadtrat (und nennt den neuen Zeitplan)

- Carlo-Schmid-Schule: Sanierung oder Neubau? Es gibt einen interessanten Brief im Rathaus

- Imbiss am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: der Termin steht fest

- Heinrich-Böll-Schule: Es geht nach 30 Jahren wirklich los!

- Nach dem Feuer an der Turnhalle: So geht es weiter an der Lily-Braun-Schule

- Zwei neue Grundschulen, u.a. an der Heerstraße in Staaken: Wann ist Baubeginn? Das Update

- Kettensägen am Havelufer: Es geht los an der 60-Millionen-Baustelle Havelausbau. Die nächsten Schritte, die Details.

- "Kein 150-Meter-Turm": Siemens-Konzern gibt Campus-Update

- "Tor des Monats": Ein Spandauer ist nominiert - von den Sportfreunden Kladow

- "Erbärmlicher Kunstrasen in Kladow, Gesundheitsgefahr am Beachvolleyballfeld": So steht es um Spandaus Sportanlagen in Kladow, Haselhorst, Südpark und bei Ikea

- Vor 80 Jahren: Foto vom 1. Woolworth in Spandau - und die dramatische Geschichte dahinter

- Glienicker See: Tausende Euro für DLRG durch Supermarkt

- "Sie nannten uns Freistaat Kladow": DED-Verein meldet sich im Newsletter

- Berlins neue Wasserball-Arena: Bürgermeister mit frischen Infos, was im Hintergrund passiert

- Feuer beim Kanuklub in Tiefwerder: "Wir brauchen Hilfe"

- Letzte Würde: Trauerfeier für arme Tote ohne Angehörige

- Grüne nominieren Stadtrat, neue Gerüchte zur SPD: Und was ist bei den anderen so los? Ein kommentierender Ausblick aufs Wahljahr 2021 in Berlin-Spandau

Die Tagesspiegel-Newsletter gibt es für alle 12 Berliner Bezirke und haben mittlerweile schon 235.000 Abos. Darin informieren wir Sie einmal in der Woche gebündelt und kompakt, was so los ist in Ihrem Kiez. Auch lassen wir in den Newsletter oft Leserinnen und Leser zu Wort kommen, schließlich kennt keiner die Kieze so gut wie die Leute, die dort leben.