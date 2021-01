Ende für die Zuversichtskirche. Mach’s gut, alte Kirche! In Berlin-Staaken steht ein Ereignis an, das so auch nicht alle Tage passiert: eine Kirche wird abgerissen.

Am 31. Januar ist der letzte Gottesdienst in der Zuversichtskirche geplant, 10 Uhr, mit Pröpstin Christin-Maria Bammel. Darüber hat jetzt der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel berichtet.

„Die Entwidmung wird der letzte offizielle Gottesdienst in der Zuversichtskirche sein“, steht in der Einladung. „Im Anschluss werden liturgische Objekte hinausgetragen“, gemeint sind also Bibel, Kreuz, Taufschale.

„Danach wird die Kirche noch bis zu ihrem Abriss als Raum für Gruppenveranstaltungen und für kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung stehen.“

Dieser Gottesdienst soll unbedingt stattfinden, weil eine Kirche nun mal einer Gemeinde und dem Kiez viel bedeutet. Es gibt strenge Hygieneregeln, Anmeldepflichten und einen Plan B: Der letzte Gottesdienst wird als Livestream übertragen.

Gab es so etwas schon einmal? Dass eine Spandauer Kirche abgerissen wird? Ja. Die Moritzkirche zum Beispiel stand bis vor 100 Jahren in der Altstadt – heute erinnert nur noch der Name „Moritzbrücke“ an die Historie.

Moritzbrücke an der Altstadt (hinten der Rathausturm). Hier stand mal die Moritzkirche. Foto: André Görke

Oder die Garnisonkirche mit ihrem 70 Meter hohen Turm: Sie stand gegenüber dem heutigen „Brauhaus“, wurde im Krieg getroffen und 1950 gesprengt.

Spandau, 1900. Diese Fotos hat uns Tagesspiegel-Leser Horst Nowack geschickt - er hat sie im Fotoalbum seiner Großmutter entdeckt. Foto: Horst Nowack

Oder die Kirche St. Franziskus von Assisi: Die stand seit 1951 auf dem Grenzstreifen an der Gartenstadt Staaken. Die West-Berliner konnten sie nicht besuchen, die DDR-Gemeinde brauchte spezielle Passierscheine – also wurde das Gotteshaus 1987 gesprengt. "Eine kleine Gedenkstätte erinnert an diesen Ort", melden Newsletter-Leser aus der Gartenstadt Staaken

Oder die Johanneskirche in der Altstadt: Sie stand der Erweiterung des Kant-Gymnasiums im Weg und wurde 1903 abgerissen, erzählen Newsletter-Leser aus der Altstadt.

Die Katholische Kirche St. Raphael stand bis 2005 im Gatower Ortskern, wurde dann aber gerissen - heute steht dort der... Foto: Tagesspiegel-Archiv/Steinert

Oder die Kirche St. Raphael in Gatow, die erst 1965 gebaut wurde – und vor 15 Jahren Platz machen musste für einen Billig-Discounter mitten im Dorfkern. Auch daran erinnern Newsletter-Leser aus Gatow immer wieder.

Die Zuversichtskirche am Brunsbütteler Damm ist Baujahr 1966, aber nicht zu retten. „Auf dem Grundstück soll in den kommenden drei Jahren das neue Zentrum des Quartiers rund um die Louise-Schroeder-Siedlung entstehen“, mit Kita (90 Plätze), Saal für 150 Leute, Andachtsraum und Stadtteil-Café. Eigentlich hätte es schon losgehen sollen. Hier Simulationen vom Senat, wie das alles einmal aussehen soll.

Die Zuversichtskirche, wie sie heute aussieht. Foto: promo/Kirche

Jetzt hat die Kirche auch die nächsten Schritte mitgeteilt. "Vermutlich im Sommer 2021 wird der Rückbau des bisherigen Ensembles beginnen und im Frühjahr 2022 der erste Spatenstich für den Neubau stattfinden."

„Auch wenn diese Veränderung Trauer auslöst, so ist sie doch auch Zeichen für die Lebendigkeit unserer Gemeinde“, schreibt Pfarrer Cord Hasselblatt in der Gemeindezeitung. „Wir werden danach unsere Gottesdienste wieder in der Dorfkirche und der Kirche Heerstraße Nord feiern. Und in einigen Jahren steht dann am Brunsbütteler Damm ein ganz neues Ensemble.“ Quelle: Kirchengemeinde Staaken

