Die Sportplätze sind noch gesperrt. Grund: Corona. Aber mit der Stille soll es bald vorbei sein. Das zeigt ein Blick auf den Baustellenplan für 2021 in Spandau, tief im Berliner Westen gelegen. Hier eine Auswahl, die zuerst im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel erschienen ist.

„Gesundheitsrisiko Beachvolleyball“: 3000 Euro für frischen Sand. Drastische Worte wählte jetzt Sportstadtrat Helmut Kleebank, SPD, im Sportausschuss im Rathaus: „Der Zustand des großen Beachvolleyballfelds im Südpark war zuletzt regelmäßig beanstandet worden, da der Sand bereits drohte, zu einem Gesundheitsrisiko zu werden.“ Der Sand wurde daher ausgetauscht.

Sportplatz Kladow im „erbärmlichen Zustand“. Noch mal klare Worte von Sportstadtrat Kleebank im Sportausschuss. Der Kunstrasen der Sportfreunde Kladow (2300 Mitglieder) sei „in einem erbärmlichen Zustand“. Deshalb solle der Platz 2021 saniert werden. Geplant sei eine Sandverfüllung („statt jetzt Mikroplastik“). Kosten: 500.000 Euro.

Neuer Sportplatz bei Ikea. Auch der Kunstrasen im Fredy-Stach-Sportpark soll 2021 saniert werden; die Sportanlage befindet sich gegenüber dem großen Ikea in Stresow. „Allerdings ist die Entwässerungssituation wegen des Wasserschutzgebietes schwierig“, sagte Helmut Kleebank. Genutzt wird der Kunstrasen als Multifunktionsfeld für Fußball und Hockey. Kosten: 500.000 Euro. Fredy Stach war übrigens Lehrer an der Freiherr-vom Stein-Schule und zehn Jahre Sportstadtrat in den 90er Jahren (für die SPD).

Herbst 2020. Der Sportplatz in Berlin-Kladow. - Den Spandau-Newsletter gibt es unter leute.tagesspiegel.de Foto: André Görke

Stadion Hakenfelde: 2,5 Mio für neue Duschen und WCs. Geplant ist in diesem Jahr die „Sanierung der Sanitäranlagen“ im großen Stadion Hakenfelde. Doch 2021 wird das Geld erstmal nur für die Planungen reichen, Baustart solle dann 2022 sein. Das kündigte Kleebank im Rathaus an.

Stadion Haselhorst: Die Laufbahn sei in einem „derzeit fast nicht nutzbaren Zustand“, so Kleebank. 2021 soll der Neubau geplant werden. Kosten: 640.000 Euro.

[Kiez für Kiez: Den Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel gibt es in voller Länge und kostenlos unter leute.tagesspiegel.de]

Südpark an der Heerstraße: „Vier Interessenten für Imbiss“. Auch das erzählte Helmut Kleebank jetzt im Sportausschuss: 2021 soll der Imbiss in der Sportanlage Südpark wieder aufmachen.

Die Sportanlage hat eine tolle Geschichte, war früher ein Schwimmbad und liegt an der Heerstraße - mehr lesen Sie hier im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel.

Hier die aktuellen Themen im Spandau-Newsletter. Lesen: leute.tagesspiegel.de .

Auch die Imbiss-Suche war Thema im Newsletter, vier Bewerbungen sind im Rathaus eingegangen. „Ein Zuschlag kann voraussichtlich Mitte Februar erteilt werden.“ Der Sportausschuss und seine Mitglieder im Netz: Rathaus.

[Schon über 235.000 Abos: Die 12 Tagesspiegel-Newsletter für die 12 Berliner Bezirke gibt es kostenlos und in voller Länge unter leute.tagesspiegel.de]

Hier eine Übersicht, um welche Themen es im aktuellen Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau geht.

- Coronakrise in Spandau: Jetzt spricht der Stadtrat und nennt seine These, warum Spandau konstant weit oben liegt

- 130 Coronatote in Spandau: "Sie fehlen!" Portrait einer Frau aus Hakenfelde, die jeder kannte

- 82 Lüftungsgeräte und Corona-Testbusse für Spandaus Schulen: Das sagt der Schulstadtrat (und nennt den neuen Zeitplan)

- Carlo-Schmid-Schule: Sanierung oder Neubau? Es gibt einen interessanten Brief im Rathaus

- Imbiss am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: der Termin steht fest

- Heinrich-Böll-Schule: Es geht nach 30 Jahren wirklich los!

- Nach dem Feuer an der Turnhalle: So geht es weiter an der Lily-Braun-Schule

- Zwei neue Grundschulen, u.a. an der Heerstraße in Staaken: Wann ist Baubeginn? Das Update

- Kettensägen am Havelufer: Es geht los an der 60-Millionen-Baustelle Havelausbau. Die nächsten Schritte, die Details.

- "Kein 150-Meter-Turm": Siemens-Konzern gibt Campus-Update

- "Tor des Monats": Ein Spandauer ist nominiert - von den Sportfreunden Kladow

- "Erbärmlicher Kunstrasen in Kladow, Gesundheitsgefahr am Beachvolleyballfeld": So steht es um Spandaus Sportanlagen in Kladow, Haselhorst, Südpark und bei Ikea

- Vor 80 Jahren: Foto vom 1. Woolworth in Spandau - und die dramatische Geschichte dahinter

- Glienicker See: Tausende Euro für DLRG durch Supermarkt

- "Sie nannten uns Freistaat Kladow": DED-Verein meldet sich im Newsletter

- Berlins neue Wasserball-Arena: Bürgermeister mit frischen Infos, was im Hintergrund passiert

- Feuer beim Kanuklub in Tiefwerder: "Wir brauchen Hilfe"

- Letzte Würde: Trauerfeier für arme Tote ohne Angehörige

- Grüne nominieren Stadtrat, neue Gerüchte zur SPD: Und was ist bei den anderen so los? Ein kommentierender Ausblick aufs Wahljahr 2021 in Berlin-Spandau

Die Tagesspiegel-Newsletter gibt es für alle 12 Berliner Bezirke und haben mittlerweile schon 235.000 Abos. Darin informieren wir Sie einmal in der Woche gebündelt und kompakt, was so los ist in Ihrem Kiez. Auch lassen wir in den Newsletter oft Leserinnen und Leser zu Wort kommen, schließlich kennt keiner die Kieze so gut wie die Leute, die dort leben.