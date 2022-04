Ob neues Frauen-Team, berühmte E-Sportler, großer Sportlerball oder "Schnuppertraining" bei Tabacco und einem Top-Verein: Es ist gut was los im Frühling in der Sportszene von Berlin-Spandau. 200 Vereine mit etwa 45.000 Sportlerinnen und Sportler gibt es im Bezirk. Und der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel greift interessante Projekte, Ideen und Termine immer wieder auf. Los geht's!

SC Gatow: Frauen-Team und Rathaus-Sitzung. Der SC Gatow um Axel Vogel (360 Mitglieder, 200 Kids) will im Jahr 2022 eine Frauen-Mannschaft gründen und sucht jetzt Fußballerinnen. Der kleine Klub ist immer wieder Thema im Spandau-Newsletter. Der Klub aus dem ländlichen Spandauer Süden spricht „von einer kleinen Sensation, die unseren Verein sehr bereichern wird“.

Und weiter: „Wenn alles gut geht, wird der SC Gatow demnächst eine Damenmannschaft ins Leben rufen. In der laufenden Saison wird es voraussichtlich bei einer Trainingsgruppe bleiben. Geplant ist, für die kommende Saison eine Mannschaft zu melden.“ Trainerin der neuen Mannschaft werde Lena Zabel. Am Montag war der Sportausschuss um Lars Reinefahl, CDU, zu Gast beim SC Gatow, der sich die große Sportanlage und die Sorgen vor Ort genauer angeschaut hat. www.sc-gatow.de

Ruder-Union Arkona lädt Tagesspiegel-Leser ein. Bei der Wahl zu den beliebtesten Sportvereinen Spandaus landete der Klub vor fünf Jahren weit oben im Ranking: hier das Tagesspiegel-Portrait der Ruder-Union Arkona 1879, einem echten Top-Klub – mit schönem Vereinsgelände an der Scharfen Lanke. Jetzt meldete sich Vorstand René Wilmes beim Spandau-Newsletter und lädt Sie zum Tag der offenen Tür ein.

Großes Vereinsgelände, schönes Vereinsheim: die Ruder-Union Arkona. Foto: privat

„Am 7. Mai 2022 von 11 bis 17 Uhr“, so Wilmes. „Getreu unserem Motto: ‚Rudern lernen, Natur genießen und Freunde gewinnen‘ haben Ruderinteressierte die Chance, erste Rudererfahrungen im Boot oder auf dem Ergometer zu sammeln.“ Und: „Lernen Sie bei Grillwürsten und Kuchen unsere Bootshäuser mit Sonnenterrasse, großem Clubraum und professionellem Fitnessraum kennen und informieren Sie sich über unseren Kursangeboten und Events.“ ru-arkona.de

Klamauk? Nur auf den ersten Blick. E-Sportler Max Knabe ("HandofBlood") aus Hakenfelde. Foto: promo

Berühmte E-Sportler stellen sich Spandaus Fußballvereinen vor. Das Netzwerk „Arbeitsgemeinschaft der Spandauer Fußballvereine“ wurde 1957 gegründet, Chef ist Elmar Koch. Am kommenden Freitag treffen sich die Vereine im Clubhaus der Sportfreunde Kladow zur Frühjahrssitzung. Und nicht nur Sportstadtrat Frank Bewig (CDU, Basketballer, Tennisspieler) ist zu Gast, sondern auch ein neuer Verein: Die E-Sportler von Eintracht Spandau um Youtuber Max Knabe alias HandofBlood möchten sich vorstellen - die sind auch oft Thema im Spandau-Newsletter (oder umgekehrt). www.spandauer-ag.de

Fußball: Spandau-Derby im Falkenhagener Feld. Tief im Westen liegt die Sportanlage von Schwarz-Weiß Spandau. 550 Mitglieder hat der Klub, Manuel Miguel ist der Chef, Bela B. von den Ärzten hat hier als Kind gespielt und im nächsten Frühjahr steht das 70-jährige Vereinsbestehen an. Der Klub wurde im März 1953 auf einer Wiese neben dem Friedhof in den Kisseln gegründet. Gejubelt werden durfte aber schon am Wochenende im Spandauer Derby: Da gewann Schwarz-Weiß nach zwei Toren von Yusuf Yildirim 2:1 gegen die Zwote vom SC Gatow. Giuseppe Seewald traf für die Gatower. Schwarz-Weiß schickte mir noch einen Tipp: Das Verein zeigt das Derby nämlich als Livestream hier bei Youtube. – www.sc-sw-spandau.de

Siemensstadt: Sportlerball rückt näher. Nur noch zwei Wochen bis zum großen „Spandauer Sportlerball“, der beim SC Siemensstadt stattfindet. „Tanzen im Ballsaal, Tango in der Lounge“, rief Antje Jacoby aus der Klubzentrale dem Spandau-Newsletter zu. Der Ball findet am 14. Mai statt und beginnt um 19.30 Uhr. Mehr als 700 Gäste werden an der Buolstraße erwartet. Die Einzelkarte kostet 35 Euro, ein Parkplatz 10 Euro. Tickets gibt es hier unter diesem Link beim SC Siemensstadt.

Doch Minigolf an der Havellandhalle. In den Ferien hatte der Spandau-Newsletter ein paar Tipps gegeben, was Sie mit Ihren Kids so machen können – und kurz erwähnt, dass die Mini-Golfanlage an der Havellandhalle planiert wurde. Dazu schrieb mir prompt Leser Gerd Steinke aus Kladow: „Minigolf an der Havellandhalle in Seeburg ist nicht Geschichte. Das wird dort Playgolf genannt. Ein neuer Platz an anderer Stelle ist spielbereit – jetzt rechts vom Eingangsbereich.“ Hier mehr Infos: www.havellandhalle.de/playgolf

Tobacco spielt im Norden Spandaus und kann von den vielen Neubauprojekten profitieren. Foto: promo

TC Tobacco Hakenfelde lädt zum Schnuppertraining. Öhm, Schnuppertraining? Bei Tobacco? „Anders als der Vereinsname vielleicht suggeriert, sind wir als Sportler natürlich fast alle Nichtraucher“, schreibt der Tennisclub um Andreas Pfeiffer in seiner Vereinschronik und lädt am 30. April Interessierte zum Kennenlernen (11-16 Uhr). Und woher kommt der Name? „Der Name ist in unserer Historie begründet, und die reicht weit zurück. Im Jahre 1967 haben 27 „Zigarettendreher“ in Spandau die IG Tennis innerhalb einer großen Betriebssportgemeinschaft der B.A.T gegründet“ – das Kürzel steht für den Riesenkonzern British American Tobacco. Jetzt wissen Sie’s, steht so in der Chronik. Und dieser Verein hat nicht nur eine spannende Vergangenheit, sondern seine Heimat in der Werderstraße – und sucht neue Leute, die Lust auf Tennis haben. Hier eine Luftaufnahme bei Google Maps. Um die Ecke liegt das Neubauviertel „Pepitahöfe“. In die Wasserstadt ist’s auch nicht weit. „Das sportliche Geschehen kann für Anfänger und Fortgeschrittene sofort losgehen“, schreibt mir Andreas Pfeiffer. „Der familienfreundliche Verein stellt für diese Tage Schläger und Bälle zur Verfügung, was den Einstieg besonders leicht macht. An beiden Tagen kann der Club sowie den Tennissport näher kennengelernt werden. U.a. wird ein B-Lizenz Trainer vor Ort sein.“ Wer hat Lust, den Sport mit seinen Kids auszuprobieren? Hier der Verein im Netz: tc-tobacco.de.

