"Fête de la Musique“? In Spandau heißt das in diesem Jahr eher "Fête de la Lutetia", aber der Reihe nach: Am Dienstag, 21. Juni, ist wieder „Fête de la Musique“. Gefeiert wird draußen an der frischen Luft mit ganz viel Musik und offenen Bühnen. Das Fest fiel in den letzten zwei Jahren aus bekannten Gründen eher spärlich aus, 2022 also die Rückkehr. Doch Spandau tut sich etwas schwer, wie der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel in seiner aktuellen Ausgabe berichtet.

Während selbst Britz sieben Bühnen stellt, wird für Spandau nur eine Adresse offiziell genannt – die vom Café Lutetia u.a. von Lars Smolik, einem echten Kneipen-Klassiker seit 25 Jahren in der Altstadt ("Das Lutetia war schon früher ein Studententreff. Wir sind nicht nur Kneipe, nicht nur Café. Wir bieten auch Cocktails, Tapas, Craft-Beer.") Blick auf die Getränkekarte: Den „Lutetia Spritz“ mit Aperol und Martini Fiero gibt’s zum Beispiel für 6,50 Euro.

Der Ort: super. Mit schattigen Bäumen, Biergarten und fleißigem Küchenteam. Und alle BVG-Busse halten ums Eck am Rathaus. Auf die Ohren gibt es viel Gitarrenmusik (Indie-Pop, Punk, Rock). Los geht es um 16 Uhr mit DJ Kimstar. 17 Uhr: Treseninsolvenz. 18 Uhr: Pain is left behind. 19 Uhr: 2 Jahre Ferien. 20 Uhr: Kalle…

P.S.: 2023 ist dann auch wieder das "Café Barfly" offiziell dabei. Das ist noch so ein bekannter Kneipen-Klassiker in Spandau. Das diesjährige Fest findet dort in diesem Jahr ab 18 Uhr etwas kleiner statt. Und ums Eck wird auch auf dem Földerichplatz musiziert. Auch das ist Thema im aktuellen Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel, den ich Ihnen einmal pro Woche schicke: mit vielen Kiez-Nachrichten, Terminen und persönlichen Tipps. Alle Orte kann man leicht miteinander für einen sommerlichen Abendausflug verknüpfen.

Und hier nenne ich Ihnen die Themen, die Sie im aktuellen Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel ebenfalls finden.

- "Start der Badesaison am Glienicker See": Stadträte sprechen im Newsletter über Kampf gegen illegale Dauercamper, dreiste Falschparker - und mehr Sensibilität zum großen Seegottesdienst in Kladow

- Staakenerin im Newsletter-Portrait: "Ich bin Staatsanwältin und Kinderbuchautorin"

- "Seit 6 Monaten ist unser Fahrstuhl kaputt": Leserbeschwerden und Vermieterreaktion im Newsletter

- In Spandau fehlen 150 Kilometer Bürgersteig

- Berlins Bus-Bezirk No.1: BVG lädt zur E-Bus-Party nach Spandau

- 13.000 Fahrzeuge und viele Löcher: die kaputte Niederneuendorfer Allee

- Kladow, Staaken, Falkenhagener Feld: 3 neue Kitas für Spandau - und ein neues Zentrum für Schwangere

- 70 Jahre Friedhof Ruhleben

- Haveldüne, Hahneberg, Heerstraßen-Damm - wie hoch seid ihr eigentlich?

- Fête de la Musique vorm Lutetia

- Neuer Kulturort neben der Kirche St. Nikolai

- Kommt das Wasserwerk Jungfernheide zurück?

- Viel Kiezsport von Kladow bis Hakenfelde: Rudern, SUP, Fußball...

- Leserbriefe zu Hahneberg, Rasern, Eisdielen, Finanzamt...

Mehr zum Thema Badesaison in Berlin Dauercamper, dreiste Falschparker, Seegottesdienst

Die Tagesspiegel-Newsletter haben schon mehr als 260.000 Abos und damit noch viel mehr Leserinnen und Leser. Vielen Dank für Ihr Vertrauen! Und wer die Newsletter noch nicht kennt: Probieren Sie uns gerne aus. Wir freuen uns auf Sie.