Freizeitpark in Berlin-Staaken erinnert an Jonny K. Alles schon wieder ziemlich lange her und doch unvergessen: Jonny K., 20, wurde in der Nacht zum 14. Oktober 2012 vor dem Roten Rathaus totgeprügelt. Dort erinnert ein Denkmal an ihn. Der Mann lebte an der Heerstraße in Berlin-Spandau.

Dort entsteht ein Sportpark, der so genannte "Jonny-K.-Aktivpark" in Staaken. Und der ist jetzt Thema im aktuellen Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel, denn am Montag endet die Online-Umfrage.

Gemeint ist der Egelpfuhlpark zwischen Lutoner Straße und Heerstraße, der nun aufgefrischt wird. Geplant sind dort ein Parktheater, Bolzplätze, Klettertürme. Gefragt sind die Meinungen der Bürgerinnen und Bürger bis 1. März – hier der Link.

Seit 2018 wird der Umbau bereits geplant, denn laut Senat entspricht der Park null den Interessen von Kindern und Jugendlichen. Und auch für Senioren gibt es keine Sport- und Erholungsflächen – dabei stellen sie den größten Anteil hier im westlichen Teil von Berlin-Spandau. Und nebenan befinden sich zwei Senioreneinrichtungen. Noch ein Manko: Der Park ist aktuell „schlecht einsehbar, verengt, zugewachsen, dunkel“.

Der Skatepark aber wurde jetzt gestrichen. „Leider muss aufgrund der prognostizierten Überschreitung zulässiger Lärmpegel, aber auch durch die mangelnde Tragfähigkeit des Baugrunds, auf die ursprünglich vorgesehene Skateranlage verzichtet werden. Das ist traurig“, schreiben die Planer zum Jonny-K.-Park.

Wackeliger Boden? Dort wurde bis 1967 Torf abgebaut, später entstanden Teiche, die wiederum mit Müll und Erde gefüllt wurden – so kam es zur hügeligen Landschaft.

[Einmal pro Woche und immer gebündelt: Den kompletten Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel gibt es unter leute.tagesspiegel.de - kostenlos]

Hier noch mehr Top-Themen, die Sie im aktuellen Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel finden.

- Jerusalema-Hit auf dem BVG-Hof Spandau

- Sportfreunde Kladow trauern um Helga: Gott, zieh dich warm an

- Potsdamer Chaussee: 100.000 Quadratmeter Mäharbeit

- Insel Gartenfeld: Projektchef wünscht sich endlich Klarheit

- Dienstwagen: Was fährt der Bürgermeister?

- Schule schließt? Chef der Gartenstadt Staaken in Sorge

- Werbestar aus Kladow: Ausstellung zu "Ariel"-Ikone Klementine geplant

- Unser Südpark: Neue Postkarten einer Leserin

- Kiezkamera: Wildschwein auf dem Fahrrad

- Bürohunde dürfen ins Rathaus

- So viele Rinder, Schafe, Schweine leben in Spandau

- Pfarrerin hört auf: Siemensstadt sagt Danke

- Alte Bücherei wird abgerissen: 49 Mio fürs neue Rathaus

- Liesegang-Ufer jetzt Rathaus-Thema

- West-Staaken: CDU fordert bessere BVG-Bus-Anbindung

- FDP-Team zur Wahl komplett: We are Family

- Jonny-K-Park in Staaken: die Pläne

- Straßenbau in Kladow, Wohnungsbau in der Wasserstadt

Mehr zum Thema Tod von Jonny K. Zwei Tatverdächtige wieder auf freiem Fuß

Die Tagesspiegel-Newsletter gibt es für alle 12 Berliner Bezirke und haben mittlerweile schon 240.000 Abos. Darin informieren wir Sie einmal in der Woche gebündelt und kompakt, was so los ist in Ihrem Kiez. Auch lassen wir in den Newsletter oft Leserinnen und Leser zu Wort kommen, schließlich kennt keiner die Kieze so gut wie die Leute, die dort leben.