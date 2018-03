Nach den Problemen bei der S-Bahn in den vergangenen Tagen wird die Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) böse. "Mit S-Bahn und der Bahn werden jetzt intensive Gespräche geführt", schrieb die Verkehrssenatorin via Twitter. Und zur "Pannenserie" (Senat) meinte sie: "Die Berlinerinnen und Berliner haben Anspruch auf eine funktionierende S-Bahn. Die Störungen in den vergangenen Tagen zeigen, dass S-Bahn und DB-Netz augenblicklich davon weit entfernt sind."

Wie berichtet war es in der vergangenen Woche immer wieder aus ganz unterschiedlichen Gründen zu Behinderungen gekommen, gleich auf mehreren Linien.