Im Bauch des 54-Meter-Riesen im Zentrum von Berlin-Spandau rumorte es zuletzt. Der Anlass: Die Supermarktkette „Real“ hatte 2020 entschieden, den riesigen Markt neben dem ICE-Bahnhof aufzugeben.

Viele Leserinnen und Leser des Spandau-Newsletters vom Tagesspiegel fragten immer wieder: „Was passiert denn jetzt da unten im Keller?“ Zumal auch Aldi um die Ecke dicht gemacht hat (geplante Wiedereröffnung: Oktober 2021).

Jetzt gibt es Neuigkeiten an der Käsetheke, bitteschön: Dort unten zieht die „Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler“ ein. Wer ist damit gemeint? Ein Konzern mit 400.000 Leuten, 60 Milliarden Umsatz und besser bekannt unter dem Kürzel EdK – gesprochen: Edeka. („Kolonialwaren“ mussten übrigens gar nicht aus Kolonien kommen, aber das ist eine andere Geschichte).

„Die Eröffnung ist in den ersten Wochen des Jahres 2022 geplant“, lässt Arcaden-Chef Volker Ahlefeld (125 Shops) auf Nachfrage des Spandau-Newsletters mitteilen. Der Laden werde komplett neu gestaltet: Fisch, Getränke, Pipapo auf 5500 Quadratmetern. Zur Ausmaße: Das ist so viel wie der halbe Innenraum im Olympiastadion.

Das Einkaufszentrum feiert dieses Jahr übrigens einen runden Geburtstag. Das 20-Jährige steht an, Eröffnung war am 31. Oktober 2001. Kosten damals: 450 Mio D-Mark. Vorher befand sich an der Stelle ein trister und meist leerer Güterbahnhof. Erinnern Sie sich? Hier zeige ich Ihnen Fotos aus dem Tagesspiegel-Archiv.

Spandau, 1957. Rechts das Rathaus, mittenmang der Güterbahnhof. Foto: Imago/Leber

2001 wurden die Arcaden eröffnet (links). In der Mitte der neue Bahnhof, rechts das Rathaus. Foto: Imago

