„Lauf der Sympathie“: 1200 Gewinner. So viele Leute haben laut Spandaus Sportstadtrat Frank Bewig, CDU, beim 10-Kilometer-Lauf im Berliner Westen mitgemacht. Von Falkensee ging es am Sonntag bis in die Altstadt von Berlin-Spandau.

Hier der Blick in die Gewinnerliste: Platz 1 bei den Männern Stephan Bahn vom SCC (32:19), dahinter Felix Ledwig vom SCC (32:38). Platz 1 bei den Frauen Maja Seidel von den Sportfreunden Kladow (38:48) und dahinter Leona Rieck (38:59). Ein besonderer Applaus geht an Heinrich Fleck, Altersklasse 80. Er kam nach 1:32:33 als Letzter durchs Ziel. Hier alle 1200 Gewinnernamen: laufdersympathie.de

Seinen Anfang nahm der Lauf 1990. Den Startschuss gaben damals Bürgermeister Werner Salomon (Spandau) und Carsten Schulz (Falkensee). Die Veranstalter sprechen noch heute von einem „kleinen Wunder“, schließlich führte der Lauf über die Staatsgrenze: „Alle angemeldeten Teilnehmer konnten den Grenzübergang an der Falkenseer Chaussee ohne Wartezeit passieren und sich stolz und glücklich durch die vielen Zuschauer und dem Potsdamer Fanfarenzug begrüßen lassen.“

Eingeladen hatten der der VfV Spandau um Karen Scholz (1922 gegründet, 1000 Mitglieder) und der TSV Falkensee um Birgit Faber (1993 gegründet, 4000 Mitglieder). Die Route führt von Falkensee am Bahnhof Seegefeld vorbei, über Falkenhagener Feld, Stadion Askanierring, Moritzstraße und hinein in die Altstadt.

[Mehr Kiez-Sport und konkrete Bezirksnachrichten im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel - jetzt kostenlos: leute.tagesspiegel.de]

Fußball: Martin-Buber-Schule ist Spandauer Meister. Die besten Schulfußballer kommen in diesem Jahr aus dem Falkenhagener Feld. Die Jugendlichen der Martin-Buber-Schule (1000 Jugendliche, Leiter Holger Thießen) besiegten auf den Sportplätzen am Grüngürtel das Kant-Gymnasium, die Heinrich-Böll-Schule, die Siemens-Schule… und am Ende war die Schule Spandauer Meister. „Es handelte sich dabei vor allem um die Spieler, die jetzt die MBO aus der 13. Klasse verlassen werden und mehrere Jahre die MBO in der Schulmannschaft vertraten.“ In der Regionalrunde Nord-West erreichte die Mannschaft dann den zweiten Platz - hier das Foto. Hier die Namen des Trainerteams, das dahinter steht: Simon Rust und Thomas Mücke. Die Schule konnte noch mehr jubeln, denn: „Nach längerer Zeit konnte endlich wieder eine Mädchenmannschaft der MBO für die Fußball-Hallenrunde gemeldet werden.“ Die Spielerinnen wurden auch gleich Dritter in Berlin. – martin-buber-oberschule.de

Die Schülerschaft der Martin-Buber-Schule im Falkenhagener Feld sendet eine klare Botschaft. Foto: Thießen/MBO

Tanzen: SC Siemensstadt 2.-Liga-Meister. Immer wieder großartig, was aus der Tanzabteilung des SC Siemensstadt (400 Leute) zu hören ist. Vor 200 Zuschauern in der Gretel-Bergmann-Sporthalle in Wilmersdorf gewann das A-Team um Trainer Dennis Kukuk das Turnier: „Alle fünf Wertungsrichter waren sich in der Endrunde einig. Sie zogen alle die 1, für den ersten Platz. Damit ist der erste Schritt zum Aufstiegsturnier zur 1. Bundesliga geschafft.“ Am 3. April geht es in Göttingen weiter. – www.scs-tanzen.de

E-Sport: Mini-Video aus der Fankneipe. Die Fans vom E-Sport-Team „Eintracht Spandau“ treffen sich regelmäßig in der Altstadt-Kneipe „Spandauer Bock“. Der Youtuber, Koch, Buchautor und Grünen-Politiker Maurice Lange zeigt hier einen kleinen Film, wie es dort zugeht: Twitter.

Schwimmen: Siemensstadt ist wieder offen. Seit letzter Woche ist das große Hallenbad beim SC Siemensstadt wieder öffentlich nutzbar. 120 Minuten, 4 Euro. Es gilt die 3G-Regel. Hier alle Infos: www.scs-berlin.de

SC Staaken: keine Frauen, kein Finale. „Türkiyemspor steht im Finale des Berlin-Pokals. Eigentlich hätten wir im Halbfinale gegen den SC Staaken antreten sollen“, meldet der Fußballklub aus Kreuzberg. „Doch Staaken hat sein Team sowohl aus der Berlin-Liga als auch aus dem Pokal zurückgezogen…“ twitter.com/turkiyemspor

[Schon über 260.000 Abos: Suchen Sie sich Ihren Bezirksnewsletter einfach aus! Jetzt kostenlos: leute.tagesspiegel.de]

Spandauer Kickers: dringend Torhüterin gesucht, meldet wiederum Heiko Ladinig aus der Staakener Nachbarschaft. „Die 1. Damen suchen dich.“ spaki-berlin.de/team/1-damen/

Kanu: Auszeichnung für den Chef. Weil Spandau ein Wasserbezirk ist: Der Präsident des Berliner Landeskanuverbands, Wolfgang Grothaus, wurde für sein jahrzehntelanges Engagement vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland in Form des Verdienstkreuzes am Bande ausgezeichnet. Und beim „Kanutag“ in Leipzig wurde ihm die Ehrennadel in Gold überreicht.

Applaus für den Präsi! Dieses Foto schickte Vize Jörg Heibeck an den Spandau-Newsletter - wir sind schließlich ein... .

Und hier noch mehr Themen, die Sie im aktuellen Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel finden.

- Was wir wirklich an Spenden brauchen und was nicht: Die Chefin der Freiwilligenagentur über Ukraine-Hilfe und Tag der offenen Tür in der Altstadt

- Ukraine und wir: Friedensgebet in der Altstadt, Protest von 900 Schülern im Falkenhagener Feld, Reederei Lüdicke hilft in der Not...

- Baustelle Pichelsdorfer Straße: Die einst so stolze Einkaufsmeile wird umgebaut - doch es hakt überall. Anwohner über Lärm und schwache Kommunikation vom Rathaus

- Krebse im Glienicker See: So viele wurden in Kladow gefangen

- Wasserstadt: News zu kaputtem Uferweg und zur kaputten Klappbrücke

- Schrottschiff Pichelswerder: Fotos und Erinnerungen an die „Sabine“

- Zitadelle: Museumschefin über Hans Carossa und Zwangsarbeiter in Spandau

- Löchrige Schilfdachkapelle in Kladow gerettet - die Spendensumme ist enorm

- Brandserie in Heerstraße Nord: Zahl der Kameras, Klartext der Bürgermeisterin - und kriminelle Müllentsorgung

- Landschaftsfriedhof Gatow: Pläne und Probleme für islamischen Friedhof

- 200 Jahre Dorfkirche Kladow: Der Termin steht

- Ausflugstipps: Waldschule, Havelhöhe und Saisonstart im Sommercafé in Kladow

- Sport: Tanzen beim SC Siemensstadt, Spandauer Schulmeister im Fußball und die Gewinner beim "Lauf der Sympathie"

Mehr zum Thema Endlich Frieden! Berlins Schüler senden dieses klare Zeichen

Einmal pro Woche veröffentlichen wir die Bezirksnewsletter und bündeln darin exklusive Kieznachrichten, Bezirksdebatten, wir nennen Termine, Links und ganz persönliche Tipps. Und wir stellen für jeden Bezirk Menschen vor, die etwas bewegen wollen. Probieren Sie uns aus!