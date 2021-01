Es ist eigentlich eine schöne Idee: „Meine Töchter und ich versuchen im Lockdown manchmal dem Home-Schooling und Home-Office-Wahnsinn zu entkommen, indem wir eine Trimm-dich-Pfad-Runde im Berliner Grunewald drehen.“ So beginnt ein Brief einer Mutter aus dem Berliner Südwesten - doch jetzt kommt das "Aber".

Jedes Mal sei sie enttäuscht, wenn sie am Hüttenweg unweit des Jagdschlosses am Grundwaldsee ihren Corona-Frust abtrainieren: Einige der Geräte müssten dringend in Ordnung gebracht werden.

„Teilweise fehlen Hangelsprossen, teilweise gucken Nägel raus." Schauen Sie mal auf die Bilder hier im Text. Über den Fall hat jetzt der Tagesspiegel-Newsletter für Steglitz-Zehlendorf berichtet.

Also ging es raus zum Ortstermin unter Bäumen: Was Leserinnnen und Leser des Tagesspiegels schreckt, soll am eigenen Leibe erfahren werden. Es hat schon seinen besonderen Reiz, Schweinebaumeln über Waldpfützen zu machen oder Sit-ups zu drücken und sich gleichzeitig zu fragen, ob die Kuhlen unter den Fitness-Brettern, die den Trimm-Dich-Pfad bedeuten, von Hunden, Wildschweinen oder vor Anstrengungen mit den Füßen zappelnden Großstädtern gegraben wurden.

Doch erst beim Hangel-Hindernis verweigere ich komplett. Das Gerät, eine in zwei Metern Höhe „liegende“ Holzleiter, kenne ich aus diversen amerikanischen Soldaten- und Polizeiakademie-Filmen nur zu gut – immer fällt der tragische Held beim ersten Querungsversuch in den Matsch. Im Grunewald sind die Herausforderungen noch höher.

Der Waldspielplatz mit eingeritzten Zeichen und Erklärungen im Holz. Foto: Boris Buchholz

Schrauben ragen aus dem Holz, einer der Träger scheint gesplittert zu sein – und ein vermutlich vorbeispazierender Möchtegern-MacGyver hat mit Kabelbindern vermeintlich für Stabilität gesorgt. Es sieht ungut aus. Meine zarten Kilos hänge ich da nicht dran.

Schrauben ragen aus dem Holz, viele Stellen sehen nicht stabil aus. Foto: Boris Buchholz

Nachfrage bei den Berliner Forsten, also bei der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klima, also bei Sprecher Derk Ehlert. Er erkennt nach 15 Jahren – 2006 wurde der Parcours zuletzt erneuert – „typische Abnutzungserscheinungen“.

Nach einer Begehung im November 2020 seien auch einige Geräte und Gefahrenstellen abgesperrt worden. „Diese Absperrungen wurden jedoch teilweise ignoriert oder entfernt“, berichtet er im Tagesspiegel-Newsletter für Steglitz-Zehlendorf.

Der zuständige Revierförster und andere „verfügbare Mitarbeiter“ würden akute Gefahrenstellen wie die herausragenden Schrauben kurzfristig beseitigen oder die Geräte erneut absperren.

„Die Berliner Forsten planen mittelfristig im Lauf des Jahres einen Austausch einzelner Geräte und langfristig eine Runderneuerung des Parcours“, erklärt Derk Ehlert. Eine schnelle Reparatur sei nicht mehr möglich; da auch Holzverbindungsteile marode seien, müssten die Fitness-Objekte neu gebaut werden. Bisher schätzen die Waldexperten die Kosten dafür, den Trimm-Dich-Pfad wieder fit zu machen, auf 20.000 Euro.

"Wir freuen uns, dass Sie auf unserem Trimm-Pfad etwas für Ihre Fitness tun." Foto: Boris Buchholz

Jetzt haben Sie die Wahl: Entweder Sie stählen sich auf dem eigentlich schönen Waldfitnesspfad so gut es geht und lassen einfach sportlich die eine oder andere Station links oder rechts am Pfadesrand liegen. Oder Sie blättern digital auf trimm-dich-pfad.com nach und suchen sich eine andere Fitness-Route in der Ihrer Nähe aus. So oder so: Bleiben Sie fit!

