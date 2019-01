Die Berliner Bäderbetriebe werden von 2019 bis 2021 rund 60 Millionen Euro in die Modernisierung ihrer Bäder stecken. Das teilte der Landesbetrieb am Donnerstag mit. Demnach geht es 2019 vor allem um drei Großprojekte: Das Stadtbad Tiergarten und das Paracelsus-Bad in Berlin-Reinickendorf werden ab Juni saniert ("die Belange des Denkmalschutzes werden berücksichtigt"). Im Spätherbst 2019 beginnt dann die Komplettsanierung des Wellenbades am Spreewaldplatz in Kreuzberg.

Nach Angaben der Berliner Bäderbetriebe bleiben diese Bäder mindestens zwei Jahre geschlossen. Trotzdem spricht Bäderchef Andreas Scholz-Fleischmann von einer "guten Nachricht". Endlich werde umfassend saniert. Denn der Investitionsstau ist weiter höher: "170 Mio. Euro".

Für die kommenden Winter planen die Berliner Bäder jetzt - wie berichtet - eine temporäre Überdachung von Freibädern. So solle etwa das Kombibad an der Seestraße (Wedding) in der kalten Jahreszeit eine geschützte Traglufthalle erhalten. Im Sommerbad Kreuzberg (Prinzenstraße) ist ein "kleines Interims-Hallenbad" geplant.

Es gibt noch weitere Baustellen 2019. Ab Mai wird in der Schwimmhalle am Helene-Weigel-Platz in Marzahn ein Edelstahlbecken eingebaut. Zur Wintersaison ab November soll das Bad wieder nutzbar sein.

Im Stadtbad Schöneberg wird ab Juni 2019 wieder die Sauna eingebaut, die vor zehn Jahren stillgelegt worden ist. Geplante Inbetriebnahme: 2020.

In Wilmersdorf (neues Wasserleitungssystem) und im Stadtbad Schöneberg ("komplett neue Lüftungsanlagen") wird die Technik erneuert. Und im Sommer wird in Lankwitz das Untergeschoss saniert ("bis August"). Im Märkischen Viertel in Berlin-Reinickendorf wird die Sprunganlage ab April aufgefrischt. Ab Februar wird im SSE (Landesberger Allee; Prenzlauer Berg) das Schwimmbecken saniert; die Grundsanierung in Buch (Berlin-Pankow) geht voran. Geplante Eröffnung: "im Frühjahr 2020".

