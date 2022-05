Die Straßenbahn fuhr bis 1967 in Berlin-Spandau, ehe die Gleise abgerissen wurden. Hier zeigt Leserin Christine Lange einen Schnappschuss im Familienfotoalbum, als die Straßenbahn der Linie 55 in Hakenfelde auf ihre letzte Fahrt geschickt wurde. Bimmel!

[Update zu BVG-Busspuren: frische Infos zu den Busspuren an der Heerstraße, Brunsbütteler Damm und Co. - jetzt im Spandau-Newsletter leute.tagesspiegel.de]

Die Pläne wurden immer weiter nach hinten geschoben, aber 2032 soll die Tram nun wieder zum Rathaus kurven („über eine sechs bis sieben Meter breite Trasse“) - nach letztem Stand aber nicht durch die Altstadt und den Marktplatz, sondern über den Altstädter Ring. Die zentralen Plätze in der Altstadt werden schließlich aktuell saniert und neu gebaut. Das kann schlecht alles wieder aufgerissen werden: hier die aktuellen Pläne, über die der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel im Frühjahr 2022 berichtet hat.

„Die Idee, eine Straßenbahntrasse über den Markt bzw. durch die Altstadt zu führen, entspricht nicht mehr dem aktuellen Planungsstand“, teilte das Bezirksamt um Verkehrsstadtrat Thorsten Schatz, CDU; in einem 46 Seiten starken Heft zum Umbau des Marktes mit. Zwar plant der Senat die Inbetriebnahme der Tram 2032, aber: „Laut Nahverkehrsplan wird eine Trassenführung über den Altstädter Ring zum Spandauer Rathaus angestrebt, womit die direkte Führung durch die Altstadt nicht weiterverfolgt wird.“

[Wer soll das alles umsetzen? Hier die Pläne für den neuen Radweg vom Spandauer Norden über TXL zum Hauptbahnhof. Und hier die Pläne im Tagesspiegel für den O-Bus, der ja auch noch in Spandau aufgebaut werden soll wie auch die neue U-Bahn-Strecke nach Staaken]

Das Projekt der Straßenbahn ist so zäh wie die Gummiabdichtung in den BVG-Fenstern, doch jetzt soll’s endlich konkreter werden: Am 12. Mai steht eine digitale Info-Veranstaltung an, 17-20 Uhr. Die Straßenbahn soll den Tegel-Campus auf dem ehemaligen Flugplatz TXL, das Milliarden-Quartier Insel Gartenfeld sowie die neue Wasserstadt und Hakenfelde erschließen, sagen die Planer von Verkehrssenatorin Bettina Jarasch, Grüne. Bei allen Neubauplänen wurde nämlich die Verkehrserschließung böse vernachlässigt: Hier die aktuellen Pläne im Frühjahr 2022 zur Verlängerung der S-Bahnstrecke Siemensbahn, um die Menschen schnell über lange Strecken in die Stadt zu bringen. Hier die Ideen der BVG, die eine radikale Einbahnstraßenlösung im Spandauer Norden prüft. Hier die Beschwerden der Anwohner aus dem Neubaugebiet, die nicht wissen, wohin mit ihren Autos.

Wird mit der Straßenbahn alles gut? „Zugleich wird somit auch eine attraktive Verbindung zwischen den Bezirken Reinickendorf und Spandau entstehen. Damit können hochbelastete Buslinien entlastet werden“, teilen die Senatsplaner mit. Letzte Kalkulation: 120 Mio Euro. Anschließend können Sie auf mein.berlin.de mitdiskutieren bis Ende Mai.

[Am U-Bahnhof Altstadt Spandau entsteht endlich ein Aufzug in Berlins größte Fußgängerzone: Hier die Geschichte im Tagesspiegel mit Details aus der BVG-Bauakte]

