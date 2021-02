Wuff! Nicht wundern, wenn in der Bezirkskasse ein Dackel Sie traurig anschaut oder ein Hirtenhund versucht, sich hinterm Tresen des Ordnungsamtes zu verstecken.

„Im Rathaus von Berlin-Spandau sind künftig Bürohunde willkommen“, meldet Thorsten Schatz, CDU. Natürlich steckt da kein Klamauk hinter, sondern seine Idee aus dem Frühjahr 2020: So ein Tier kann Stress mindern – und das kann im Rathaus (1700 Leute) nie schaden. Zu diesem Ergebnis kommt jetzt der Prüfbericht von Bürgermeister und Personalchef Helmut Kleebank, SPD. Folge: Das Pilotprojekt kann 2021 starten.

„Klar, dass auf Allergiker und Menschen, die Angst vor Hunden haben, Rücksicht genommen werden muss“, sagte Schatz jetzt dem Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau. Schatz selbst ist großer Hundefreund. Er hat einen Labrador („Orko ist im Januar 10 Jahre alt geworden“), der Hund seines Kollegen Kai Wegner ist ebenfalls ein Labrador und hört auf den Namen Caspar. Die beiden - also die Menschen - sind beruflich ein enges Team: Wegner will Bürgermeister von Berlin werden, Schatz ist sein Kommunikationschef. Beide kommen aus Spandau. Auch in Steglitz-Zehlendorf wurden die "Bürohunde" schon diskutiert.

„Ein solches Projekt geht nur im Miteinander aller Beteiligten und Betroffenen. Die von der Verwaltung festgelegten Voraussetzungen werden dafür sorgen, dass sich alle Mitarbeiter wohlfühlen“, hofft Schatz. Und was soll das? „Diverse Studien belegen, dass Angestellte in Büros mit Hunden einen niedrigeren Blutdruck haben, ein geringeres Infarktrisiko, auch seltener ein Burn-out erleiden. Es ist auch nachgewiesen, dass sich das Arbeitsklima verbessert ohne dass die Arbeit selbst darunter leidet.“

Hier der Bürohund-Knigge fürs Rathaus: 1.) Wassernapf und Rückzugsort sind Pflicht. 2.) Ein Hinweis muss an die Bürotür. 3.) Gute Erziehung kann nie schaden – auch nicht bei Haltern. 4.) Permanentes Kläffen ist nicht gut. 5.) Vorher wird im Büro anonym im Kollegium abgestimmt. Ach, und 6.) Publikumsräume sind tabu: Der anatolische Hirtenhund (80 Zentimeter Höhe) muss sich also doch ein anderes Versteck als das Ordnungsamt suchen. – Quelle: Drucksache Nr 1652

[Den kompletten Spandau-Newsletter gibt es hier unter leute.tagesspiegel.de]

Spandau, du Bauernhof. Apropos Tiere: Neuigkeiten aus der Rubrik „Unnützes Spandau-Wissen“. Bei uns im Bezirk leben aktuell…

155 Rinder (35 davon in Weidenhaltung, 120 in „Anbindehaltung“)

(35 davon in Weidenhaltung, 120 in „Anbindehaltung“) 14 Schweine (davon 8 in Freilandhaltung)

(davon 8 in Freilandhaltung) 220 Geflügeltiere (alle Freilandhaltung)

(alle Freilandhaltung) 60 Schafe (Weidehaltung)

(Weidehaltung) Quelle: schriftl. AnfrageMichael Efler, Linke.

Und noch mehr Tierisches lesen Sie unter diesem Tagesspiegel-Link: Denn Spandau ist das Biber-Paradies in der Stadt. Und hier im Tagesspiegel-Interview erzählt E-Sportler HandOfBlood aus Spandau, warum er sich einen Bürohund angeschafft hat.

[Diese Nachrichten stammen aus dem Spandau-Newsletter: 12 Berliner Bezirke, 12 Tagesspiegel-Newsletter - kostenlos hier: leute.tagesspiegel.de]

- Jerusalema-Hit auf dem BVG-Hof Spandau

- Sportfreunde Kladow trauern um Helga: Gott, zieh dich warm an

- Potsdamer Chaussee: 100.000 Quadratmeter Mäharbeit

- Insel Gartenfeld: Projektchef wünscht sich endlich Klarheit

- Dienstwagen: Was fährt der Bürgermeister?

- Schule schließt? Chef der Gartenstadt Staaken in Sorge

- Werbestar aus Kladow: Ausstellung zu "Ariel"-Ikone Klementine geplant

- Unser Südpark: Neue Postkarten einer Leserin

- Kiezkamera: Wildschwein auf dem Fahrrad

- Bürohunde dürfen ins Rathaus

- So viele Rinder, Schafe, Schweine leben in Spandau

- Pfarrerin hört auf: Siemensstadt sagt Danke

- Alte Bücherei wird abgerissen: 49 Mio fürs neue Rathaus

- Liesegang-Ufer jetzt Rathaus-Thema

- West-Staaken: CDU fordert bessere BVG-Bus-Anbindung

- FDP-Team zur Wahl komplett: We are Family

- Jonny-K-Park in Staaken: die Pläne

- Straßenbau in Kladow, Wohnungsbau in der Wasserstadt

Mehr zum Thema Wildnis in Berlin-Spandau In Berlin leben schon 100 Biber

Die Tagesspiegel-Newsletter gibt es für alle 12 Berliner Bezirke und haben mittlerweile schon 240.000 Abos. Darin informieren wir Sie einmal in der Woche gebündelt und kompakt, was so los ist in Ihrem Kiez. Auch lassen wir in den Newsletter oft Leserinnen und Leser zu Wort kommen, schließlich kennt keiner die Kieze so gut wie die Leute, die dort leben.