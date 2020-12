Unsere Leute-Newsletter versorgen Sie, liebe Leserinnen, liebe Leser, mit Nachrichten aus den zwölf Bezirken und wurden inzwischen berlinweit 232.000 Mal abonniert. Mit 31.400 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter.

Spenden für Stolpersteine gesucht. Nachdem wir vor drei Wochen über eine Spendensammlung der Initiative Bundesplatz für 17 Stolpersteine berichtet hatten, meldeten sich weitere Wilmersdorfer Anwohner bei uns. Sie suchen Spenden für zwölf Stolpersteine am heutigen Spielplatz in der Gieselerstraße 23. Dort stand in der Nazizeit ein Wohnhaus mit einigen jüdischen Bewohnern, die deportiert und ermordet wurden. Jede der vom Künstler Gunter Demnig gestalteten Messingtafeln kostet 120 Euro. Die zwölf neuen sind bereits hergestellt worden, konnten wegen der Coronakrise aber bisher nicht verlegt werden und sind auch noch nicht bezahlt.



Außerdem geht es im Newsletter um diese Themen:

Corona-Update: Wie geht es nach Weihnachten weiter?

Neue Pfarrerin der Gedächtniskirche spricht über ihre Ziele

BVV fordert Blitzer und weitere Maßnahmen gegen Raser auf dem Kurfürstendamm

Wilmersdorfer Straße soll attraktiver werden

Westlicher Eingang des U-Bahnhofs Uhlandstraße wiedereröffnet

Smartphone-App zeigt die Bezirksgeschichte

