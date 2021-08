Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 250.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt bei uns immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus LICHTENBERG schreibt Robert Klages:

Das Berliner Abgeordnetenhaus hat den Antrag “Das Wasser und die Ufer gehören Berlin” (per Konsensliste) verabschiedet. Der Senat wird darin aufgefordert, Leitlinien zu entwickeln, wie die Ufer der Berliner Gewässer für die Allgemeinheit und die Stadtnatur geöffnet und freigehalten werden können. Der Antrag wurde von Katalin Gennburg, Sprecherin für Stadtentwicklung der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus, initiiert. Mehr dazu und was das für die Spree in Lichtenberg und Treptow-Köpenick sowie die Rummelsburger Bucht bedeutet, im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Einer lügt: Stadtrat Hönicke vs. Bezirkschef Grunst

"Szenekneipen" vor Räumung observiert. Was sagt die Polizei?

Gedenktafel für Kurt Schneider - Opfer rechter Gewalt

Weltpremiere zum Orankesee-Fest: Gerhard-Gundermann-Band „Die Seilschaft“ stellt neues Album vor

Hula-Hoop-Workshop

Tanzstunden von Ex-Clärchens-Ballhaus-Betreiber*innen vor der ehemaligen "Russenoper"

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy:

Wie ein fehlendes "n" die Briefwahl verzögert

SPD-Politiker Fritz Felgentreu über das Afghanistan-Desaster

Neue Studie: Tesla-Abwässer könnten Müggelsee verschmutzen

Bezirksverordneten träumen von einer Badestelle im Spreepark

Erster Spatenstich für Feuerwache Schmöckwitz

Was fehlt im Kiez? - jetzt sind die Politiker dran

Stolperstein für NS-Opfer Bruno Lüdke - Mario Adorf kommt zur Verlegung

Design aus Schweden - Ausstellung in den Rathenau-Hallen

