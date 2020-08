Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit rund 220.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Nachrichten und Hintergründe aus Ihrem Bezirk. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

Der Pankower Historiker Rudolf Dörrier soll als Namensgeber der nach ihm benannten Grundschule in der Rosenthaler Kastanienallee verschwinden. Das berichteten wir im November 2019 - nach der Schulleitung und der Lehrerkonferenz hatte auch die Gesamtelternvertretung (GEV) der Schule einstimmig dafür votiert, die Benennung nach dem früheren SS-Mann rückgängig zu machen. Nun ist auch ein neuer Name gefunden: Die Schule soll künftig schlicht "Grundschule in Rosenthal" heißen - ohne jegliche potenziell verfängliche Würdigung einer Person. Mehr zum Thema ausführlich im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

soll als Namensgeber der nach ihm benannten Grundschule in der Rosenthaler Kastanienallee verschwinden. Das berichteten wir im November 2019 - nach der Schulleitung und der Lehrerkonferenz hatte auch die Gesamtelternvertretung (GEV) der Schule einstimmig dafür votiert, die Benennung nach dem früheren SS-Mann rückgängig zu machen. Nun ist auch ein neuer Name gefunden: Die Schule soll künftig schlicht "Grundschule in Rosenthal" heißen - ohne jegliche potenziell verfängliche Würdigung einer Person. Mehr zum Thema ausführlich im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem: Schulstart in Pankow: Wie vertragen sich Lehrer- und Raummangel mit der Pandemie?

Ein Pankower als "König von Albanien": Wie ein Hochstapler sich zum Herrscher ausrief

"Wortbrüchig": Anwohnern werfen Bezirksamt Täuschung im Steit um die Nachverdichtung an der Michelangelostraße vor

"Man kann nirgends in Ruhe laufen": Fußgänger haben genug von "Ego-Radlern" auf den Gehwegen

Parkwächter greifen durch: In diesem prominenten Park dürfen Besucher ab sofort nicht mehr auf der Wiese liegen

Nicht denkmalwürdig, aber "stadtgeschichtlich besonders": Landesdenkmalamt mit verwirrender Einschätzung zum Jahn-Stadion

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Corinna von Bodisco:

Diskriminierungsschutz an Schulen und Kitas in Friedrichshain-Kreuzberg – Olenka Bordo Benavides im Interview

Neue "Grillwiese 1.0" im Volkspark Friedrichshain

Frischluftbibliothek mit Tischen und (Liege-)Stühlen vor der Amerika-Gedenkbibliothek

Gieß- und Köttelkunde für die Liegewiese im Prinzenbad

Senat entzieht dem Bezirk die Zuständigkeit für das Projekt Karstadt Hermannplatz, SPD und FDP begrüßen die Entscheidung, Initiative Hermannplatz bezeichnet sie als "undemokratisch"

Kein Erlass der zu hoch gezahlten Bußgelder in Berlin

Fledermaus-Kinderfest

Drei Chöre, 15 Requiemkrimis

Multimediale "Widerkunst III" im Säälchen auf dem Holzmarkt

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Einen Ort für Fotokunst im Südwesten? „Steglitz-Zehlendorf hinkt hinterher“, meint Dietmar Bührer, der Herausgeber des Fotomagazins „brennpunkt“

Auf Patrouille auf dem Wannsee: Wenig Lärm und kaum Corona-Abstand

Der schlimmste Einsatz ist "Person im Wasser": Ein Nachmittag mit den Freiwilligen der DRK-Wasserwacht

Seelachs in der Pfanne: Besuch in der neuen Demenz-WG in Lichterfelde-Süd

200 Mitarbeiter müssen so schnell wie möglich aus dem asbestbelasteten Rathaus Zehlendorf ausziehen: Ein Interims-Standort ist noch im Rennen

Onkel-Tom-Debatte geht weiter - mit Checkpoint-Hilfe

„Stronger together“: EU-Beauftragte der Bezirke werben für den Zusammenhalt der Bürger Europas

Hoch vom Sofa, hin zu „Sport im Park“: Wie wäre es mit Functional Training im Stadtpark Steglitz?

Rennen im Kiez: Beste Laufstrecken im Südwesten gesucht



Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren Newslettern aus Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow, Steglitz-Zehlendorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.