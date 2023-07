St. Nikolai statt Berliner Havelstrand Die Kirche verlegt ihr Tauffest in die Altstadt

Eigentlich wollte die Spandauer Kirche um Florian Kunz (24 Kirchen, 40.000 Leute) am Havelstrand feiern und sich Flusswasser auf die Stirn träufeln. Doch nix da, Platsch! Das Tauffest am Havelufer fällt aus – und findet nun an anderer prominenter Stelle statt: nämlich am 8. Juli in der Altstadt von Berlin-Spandau.

Von „einer Taufe mit Havelwasser und Gottes Segen“ hatte Kirchenchef Kunz im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel geträumt und vom „großen Tauffest zwischen Gatow und Kladow“ geschwärmt. „Um das Fest kümmern wir uns – mit Kinderprogramm, Fotograf, Bandmusik und gutem Essen.“ Jetzt also die Altstadt. Was kam dazwischen? Das war jetzt Thema im neuen Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel.

„Der wichtigste Grund war, dass wir keine offizielle Genehmigung bekommen hätten“, heißt es in der Kirchenzentrale in der Altstadt. „Hinzu kommt der schwierigere Zugang. Sie kennen ja das Chaos an den Havelzufahrten in der Badesaison.“

„Jetzt sind wir sehr glücklich mit der Entscheidung für den Reformationsplatz. Auch was die Logistik angeht“, schreibt mir Bettina Kammer aus der Kirchenzentrale. Gefeiert wird am Sonnabend, 8. Juli, mitten in der Altstadt auf dem Reformationsplatz an der Kirche von St. Nikolai um Pfarrer Björn Borrmann. Los geht es um 14 Uhr.

Der Kirchplatz ist, anders als der Badestrand, barrierefrei zugänglich und kann auch unkompliziert von spontanen Gästen und Täuflingen besucht werden. „Elf Personen, darunter auch Zwillinge, sind bereits zur Taufe angemeldet“, so die Kirche. Auf der Bühne spielen u.a. der Popchor Spandau, Five Lines, Dischermans Friends und Erko Sturm mit Band. Sturm ist leidenschaftlicher Musiker – und im Alltag Pfarrer in der Melanchthonkirche.

Kirchenreste entdeckt „Sensationsfund in unserer Altstadt“. So jubelte Baustadtrat Thorsten Schatz, CDU, und zeigt hier Fotos bei Twitter. Bei Bauarbeiten an der Jüdenstraße wurde die Ruine der alten Moritzkirche gefunden. An die Kirche, die quasi vor dem heute so beliebten „Café Lutetia“ stand und 1920 abgerissen worden ist, erinnert auch der Name der Moritzbrücke und Moritzstraße (früher Moritzgasse). Sie könnte die älteste Kirche Berlins sein. Kennen Sie die 5 abgerissenen Kirchen von Spandau? Hier mein Tagesspiegel-Text.

Wer sich taufen lassen will, kann sich anmelden oder auch spontan rumkommen. „Ab 14 Jahren genügt ein Personalausweis, um sich taufen zu lassen“, schreibt die Kirche. „Bei Kindern unter 14 Jahren wird die Geburtsurkunde benötigt sowie der Personalausweis und die Zustimmung der Erziehungsberechtigten.“ Infos: spandau-evangelisch.de/Tauffest

