Unsere Leute-Newsletter versorgen Sie, liebe Leserinnen, liebe Leser, mit Nachrichten aus den zwölf Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 240.000 Mal abonniert. Mit rund 32.000 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint am heutigen Freitag wieder, wie immer geschrieben von unserem City-West-Experten Cay Dobberke.

Unsere Leute-Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Cay Dobberke hat unter anderem folgende Themen für Sie:

Für stadtplanerische Entwicklungen in Berlin interessiert sich der Historiker und Psychologe Andreas Jüttemann, ganz unabhängig davon, wie hübsch oder hässlich die von ihm untersuchten Dinge sind. Bereits vor zehn Jahren schrieb er ein Buch über die Geschichte des Teufelsbergs. Jetzt widmet er sich Stadtautobahnen und Großsiedlungen, die in den 1950er bis 1980er Jahren in den westlichen Bezirken entstanden waren – oder auch nicht, weil Bürgerinitiativen beispielsweise die „Westtangente“ verhinderten. Unter anderem erzählt Jüttemann, warum und wie es zum Bau der als „Schlange“ bekannten Autobahnüberbauung an der Schlangenbader Straße kam. Wir verlosen drei Exemplare des soeben im Verlag Berlin-Brandenburg erschienenen Buches „Berlin (West) – eine unwirtliche Stadt?".

Neue Pläne für den Preußenpark und den thailändischen Streetfoodmarkt

Baustelle am Ku'damm wirkt verwaist – doch hinter den Kulissen kommt das Projekt "Fürst" voran

SPD nominiert Kandidaten für die Wahlen

Bezirkssportbund befürchtet Überlastung des Mommsenstadions

Glocken der Gedächtniskirche läuten nicht mehr richtig

Gerade in diesen Zeiten wichtig: Lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unserem Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.