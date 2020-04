Unsere Leute-Newsletter bringen Ihnen in diesen Tagen vor allem - aber nicht nur - ausführliche Updates zur Coronavirus-Krise in Ihrem Bezirk. Inzwischen verzeichnen wir mehr als 205.000 Abonnements insgesamt für die Bezirks-Newsletter. Mit rund 28.000 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf davon der meistgelesene und erscheint am heutigen Freitag wieder.

Blick ins Falkennest: Interessante Bilder für Tierfreunde, die dafür nicht einmal die eigene Wohnung verlassen müssen, bietet die Turmfalken-Cam am Corbusierhaus. Die Live-Übertragung aus dem Nest zeigt, wie ein Vogelweibchen zurzeit fünf Eier bebrütet. Schon vor vielen Jahren soll es einen Nistkasten im Aufzugsturm gegeben haben, der dann aber aus unbekannten Gründen demontiert wurde und in Vergessenheit geriet – bis ein Vertreter des Naturschutzbundes (NABU) Berlin die Haustechniker im Sommer 2017 daran einnerte. Daraufhin beschloss die Einwohnerversammlung, wieder ein Quartier für Falken zu schaffen. Im Frühjahr 2019 wurde der neue Nistkasten montiert. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen unter anderem:

Coronavirus-Update : Viele Läden dürfen wieder öffnen, neue Übersicht der Lieferdienste, "Weinbrunnen" und andere Feste fallen aus

Erster Popup-Radweg entsteht in der Kantstraße

Wie das Bezirksamt mit der Krise umgeht, Riesen-Supermärkte in Westend sollen verhindert werden - unsere Vorschau auf die Mini-Sitzung der BVV

Tenor singt auf seinem Balkon für Nachbarn am Fasanenplatz

BVG nennt Zeitplan für Aufzüge in den U-Bahnhöfen Jakob-Kaiser-Platz und Mierendorffplatz

Gabenzäune für Obdachlose

Online-Tanzkurse

Hertha-Fans unterstützen Sportkneipe

