Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Corinna von Bodisco:

Corona-Update: Wo man sich im Bezirk testen lassen kann

Die Initiative „Spielplatz in Not” versteht sich als Lobby der Kinder – Mitinitiatorin Paula Camara im Interview

Räumungsankündigung für die „Meuterei”

Neue Kreuzberger Bewerber*innen für den Berliner Fußball-Verbands-Vorsitz

Was ist ein Haiku? Zeilen eines Friedrichshainer Lyrikers auf der U-Bahn

„Ausser sich” – Lese-Tipp nach einer Begegnung in Kreuzberg

Kreuzberger Tanzschule unterstützt Kultur mit Räumen und „Walzerstream”

Mehr Klimaschutz und Artenvielfalt auf den Friedhöfen

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Testen, eine Farce im Südwesten: „Leider sind aktuell keine Online-Termine verfügbar”

Virusschutz 2. Klasse: Lokalpolitiker tagen digital, Bürger müssen ins Rathaus

Mädchen und Frauen: „Es wird Zeit, dass Genitalverstümmelung endlich beendet wird”, sagt Behring-Chefarzt Uwe von Fritschen

Den Regelunterricht trotz Pandemie meistern lernen: Im Südwesten starten an sechs Schulen Temporäre Lerngruppen Plus

Drei Jahre Verspätung: Bau des FU-Innovationszentrums FUBIC startet im Sommer, eingeweiht wird Anfang 2024

Neuer Bauantrag von Investor Huth: Er will am Kranoldplatz großflächig 1.700 Quadratmeter zusammenlegen

„Fliegender” Porsche: Weil das Kinderzimmer ausgeräumt wurde, schwebte ein ausgewachsener Sportwagen durch den Zehlendorfer Himmel

„Neo Rauch – Der Beifang”: Neue Ausstellung im Gutshaus Steglitz

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

„Massive Lärmbelästigung an Wochenenden“: Reaktionen auf den neuen Lärm durch Hobbyflieger über Berlin

Koch für Pankow? Grüne benennen Kandidatin für Bürgermeisterwahl – was machen die anderen Parteien?

Pauschales Parkverbot in Prenzlauer Berg? Anwohner streitet mit Ordnungsamt um Strafzettel vor seinem Haus

„Bebauung von Grünflächen höchst problematisch“: Widerstand im Bezirksamt gegen Schulerweiterung im Ernst-Thälmann-Park

Das Youtube von Prenzlauer Berg: Musikdienst Soundcloud will KünstlerInnen stärker beteiligen

