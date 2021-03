Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 242.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt bei uns mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de. In den Newslettern lesen Sie immer das Neueste zur Coronakrise in Ihrem Bezirk sowie viele weitere Themen, hier eine Auswahl:

Aus LICHTENBERG schreibt Robert Klages:

Ein Mix aus Sport, Wohnen, Kita und Gewerbe soll auf dem Gelände der Trabrennbahn Karlshorst entstehen. Die Grünen schrieben in einer Mitteilung, es solle darauf geachtet werden, den Baumbestand und die Biotope zu erhalten. Pferde hingegen sollen auf der Trabrennbahn nicht mehr um die Wette rennen. Stattdessen soll tierfreundlicher Freizeitpferdesport in den Fokus rücken.

Lehrende der Volkshochschule warteten auf ihr Pandemie-Ausfallhonorar

Kombibad könnte neben dem Tierpark entstehen

Investor*innen bieten 1 Mio für Gelände von Trailerpark

Ausflugstipp: Wartenberger Feldmark mit dem Rad

Doch kein Platz für "Safe Place" für obdachlose Menschen? Parkplatz am Bahnhof Lichtenberg wird für E-Mobilität erneuert

Ehemaliges sowjetisches Truppenübungsgelände: Biesenhorster Sand ist jetzt Naturschutzgebiet

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy:

Linke fordert Trittbretter für Radfahrer

Weitere Schnelltest-Stationen eröffnet

Viel Lob für weniger Baugenehmigungen

Baustelle A 100: Bahndamm drohte wegzurutschen

Flughafenexpress soll in Schöneweide halten - VBB lehnt ab

Wissenschaftsstadt Adlershof feiert 30. Geburtstag

Die Story von Wohlfühlschwein Hugo aus der Wuhlheide

Kriminalautor Schwarz hat "weniger als ein Dutzend" Leichen auf dem Gewissen

