„Warum ist die Glienicker Brücke nur halb gestrichen?“ Beim Versuch, diese Leserfrage zu beantworten, geriet unser Steglitz-Zehlendorfer Kollege Boris Buchholz erst in ein Behördenpingpong und wurde dann vom Archiv unserer Schwesterzeitung „Potsdamer Neueste Nachrichten“ gerettet.

Behördenpingpong? Das ist ein Begriff, den wir in unseren Newslettern „Checkpoint“ für Berlin und „Leute“ für die Berliner Bezirke nutzen, wenn Behörden mehr Mühe darauf verwenden, ihre Unzuständigkeit und die Zuständigkeit anderer für ein Problem festzustellen, als darauf, das Problem zu lösen.

Das ist nicht immer lustig, aber bei der Frage nach dem halben Brückenanstrich war es das (lesen Sie selbst, hier im Newsletter sind alle Behörden benannt, die jeweils auf andere verweisen). Und so wird die Glienicker Brücke einmal mehr zum Symbol: vom Kalten Krieg zum Länderpartikularismus unserer Tage, veranschaulicht durch uneinheitlichen Anstrich.

Gleichzeitig hat das ja auch was, es ist etwas Besonderes, etwas, das auffällt. Wie Berlin, unsere tolle, scheckige Stadt, die wir trotz allen Behörden-Irrsinns am Ende dann doch ganz großartig finden.

Glienicker Brücke zu Mauerzeiten. Foto: privat

Und hier einige Themen, die Sie im aktuellen Steglitz-Zehlendorf-Newsletter vom Tagesspiegel finden:

Überraschung über ein negatives Ergebnis: Die Leserin war gar nicht beim Corona-Test gewesen – aber ein Apotheken-Mitarbeiter ist in der Zeile verrutscht

Jung wohnt bei Alt: Das FU-Start-up Großjungig AI vermittelt WG-Zimmer bei Senioren – „immer eine Person nach der anderen”, sagt Gründerin Anastasia Krasnoperova

Corona: FDP fordert eine Long-Covid-Ambulanz für Steglitz-Zehlendorf

Unten Demenz-WG, oben Angehörige: 80 neue Wohnungen entstehen im Zehlendorfer Ramsteinweg

Wandeln Sie vorsichtig: Der holprige Teltower Mauerweg wird erst „innerhalb der nächsten drei Jahre” erneuert

Deutschland – ein Weltmeister im Recycling? Ein Klimastreitgespräch

Gedichte zur Einweihung: Die Bücherboxx auf dem Markusplatz steht wieder

18 bis 22 Millionen Euro für ein neues Drittligastadion für Viktoria? „Wir haben nicht die Fläche und nicht das Geld”, sagt das Amt

