Der vom Bezirksamt verfügte Abriss des Zeitungskiosks am S-Bahnhof erhitzt die Gemüter, der Tagesspiegel berichtete ausführlich: 2000 Unterschriften, viele Leserzuschriften, große Aufregung. Mit mehr Weitsicht und einer Anlaufstelle für Bürgerbeteiligung (neun von zwölf Bezirken haben eine, Steglitz-Zehlendorf nicht) wäre die Auseinandersetzung um den Umbau des Bahnhofs-Vorplatzes in Lichterfelde-West sicherlich anders gelaufen.

Die Interessen der gehenden und rollenden Fußgängerinnen und Fußgänger gegen die Interessen der gleichen Menschen nach guter Lektüre, Sicherheit, Einkauf am Wochenende und Gemeinschaft ausspielen zu wollen, ist zu kurz gedacht.

Eine Stadt besteht nicht nur aus Straßen und Gebäuden – belebte Orte werden durch die Menschen dazu gemacht. Ein Angebot ohne Not zu entfernen, dass über sechzig Jahre gut funktioniert hat und wichtig für die Nachbarschaft ist, ist keine nachhaltige Politik.

Ja, der Bahnhofsplatz hat einen Umbau mehr als verdient. Vom Platz für Autos zum Platz für Menschen. Er sollte barrierefrei und attraktiver werden, Platz für einen Markt oder ein Boulespiel, für Bänke oder ein Straßencafé könnte entstehen.

Doch um das zu erreichen, muss man sich nicht mit dem Kiosk-Betreiber streiten, sondern mit den Lichterfelderinnen und Lichterfeldern, die glauben, mit dem Auto zum Zeitungholen fahren zu müssen.

Hier noch einige Themen, die Sie im aktuellen Steglitz-Zehlendorf-Newsletter vom Tagesspiegel finden

Stammbahn, Brücken über den Teltowkanal, mehr Busse, bessere Radverbindungen: Beim Verkehr zwischen Umland und Bezirk ist noch nichts gelöst

Hoch, höher, Inzidenz: Corona-Update

Bezirk rief 500.000 Euro für mehr Bürgerbeteiligung nicht ab: „Es gab keinen Anlass“, so die Bürgermeisterin

2000 Stimmen für den Kiosk: Am Bahnhof Lichterfelde-West soll der Kieztreffpunkt abgerissen werden

Der Kommentar zur Kiosk-Posse: Es geht auch anders

Unruhe in der Südwest-CDU und ein "Rücktritt" in Lankwitz: Kandidiert Thomas Heilmann nicht mehr als Kreischef?

AfD beschließt Lex Wild: Landesvorstand geht gegen den Südwest-Rechtsaußen Andreas Wild vor

Keine Umsteigeinformationen: Der Knotenpunkt Bahnhof Wannsee wird absehbar nicht aufgerüstet

Hohe Fenster und vier Bilder von Anselm Kiefer: Das Kunsthaus Bastian eröffnet

Mit angespitztem Zeichenstift: Workshops im Aktzeichnen

Bücher über Freundschaft und Zusammenhalt: Bundesweiter Vorlesetag

Vorlesungsreihe: Metropolregion Berlin-Brandenburg weiterdenken

Mithelfen: Freiwillige für die Special Olympics gesucht – Debatte um einen Schwimmsteg

Tempo 30 auf der Hildburghauser Straße: Der Karies ist weg, aber die Wurzelbehandlung kommt erst noch

Newsletter-Autor: Boris Buchholz

