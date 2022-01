Bei unseren Leute-Newslettern, die inzwischen berlinweit rund 260.000 Mal abonniert wurden, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Robert Klages:

Corona-Hotspot Mitte: Unter anderem lesen Sie einen Erfahrungbericht unseres Autors nach seiner Infektion und ein Interview mit Gesundheitsstadtrat Christoph Keller (Linke). Mehr im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Holocaust-Gedenken im Bundestag mit der Holocaust-Überlebenden Inge Auerbacher und Knesset-Präsident Mickey Levy

Impfpflicht: Debatte im Bundestag, Verschwörungstheorien an der Marschallbrücke

Nicht bedürfnisgerechter Nahverkehr: Keine Bahnhofs-WCs

50 Schulen mit Asbest belastet

Sage-Club-Chef Sascha Disselkamp: Der Tanz mit dem Corona-Kredit

Mit dem IC direkt in die Friedrichstraße (die auf Sylt)

Zweiter S-Bahnsteig in Westhafen

Energiewende: Westhafen wird fit gemacht für E-Boote

Neues Samurai-Museum

Wölfe in Rehberge gesichtet?

Aus REINICKENDORF meldet sich Lisa Erzsa Weil:

Corona: Situation in Reinickendorf, neue Allgemeinverfügung zu Quarantäne und Freitestungen, Proteste in Tegel

Besuch im Meredo: Wo Kids im Bezirk den kreativen Umgang mit Medien lernen

Programmtipp: Auf zum TXL! Kostenlose Führungen auf dem Flughafengelände

Post in Hermsdorf: Wird die Filiale schließen?

CDA Reinickendorf: „Pflege braucht Mitbestimmung statt Einmalzahlungen“

Verbotene Rennen, angezündete Autos, Messerangriff: Polizeimeldungen im Bezirk

Geschichtswerkstatt Tegel weist hin auf Projekt zu Zwangsarbeit im Nationalsozialismus

Nochmall gibt DIY-Workshop zu Kosmetikherstellung

Offener Frauentreff 60+ und Familienkochen: die bunten Programme der Familienbildung Reinickendorf

Balladen-Konzert mit Musikensemble I Felici und Schauspieler André Rauscher

Kunst-Installation aus Tegel-Süd wird in Mitte ausgestellt

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

Corona-Update für den Bezirk Neukölln

Eltern beklagen mangelnde Verkehrssicherheit vor dem Campus Rütli, BVV will Antrag zur Verkehrssicherheit vor der Fliederbusch-Grundschule beschließen

Ehemaliger Bezirksbürgermeister Arnulf Kriedner verstoben

Buchhandlung Curious Fox zieht nach Kreuzberg

Ausblick auf die BVV

Tipp: Was passierte mit Vadim Freinkman? Neuköllner Entführungsfall im Podcast „Tatort Berlin“

