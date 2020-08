Bei unseren Leute-Newslettern, inzwischen berlinweit rund 220.000 Mal abonniert, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

Im Schillerkiez wurde die Kneipe "Syndikat" nach über 35 Jahren geräumt - so reagieren Anwohnende und Politik. Insbesondere hat unsere Newsletter-Autorin mit Anwohnerin Elsa Marlene H. gesprochen, die über 35 Jahre in direkter Nachbarschaft mit dem "Syndikat" gewohnt hat. Das Gespräch erscheint natürlich in der Newsletter-Rubrik "Nachbarschaft". Weitere Themen diesmal unter anderem:

War der leitende Staatsanwalt befangen? Neue Entwicklungen in den Ermittlungen zur rechten Anschlagserie

Mahd auf dem Tempelhofer Feld

Umbenennung der Wissmannstraße geht in die nächste Phase: Jury wählt Namen aus 400 Vorschlägen

Nach Brand in der Jahnstraße: Bewohner dürfen endlich in ihre Wohnungen zurück

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

Autofreie Friedrichstraße verzögert sich erneut

Nachbarschaft: Lukas Meister holt sich die Inspiration für seine Songs aus dem Wedding

Das Engelbecken erhält sein ökologische Gleichgewicht zurück

Tipps für den heißen Sommer in Mitte

Klassik für Kids: Kammerorchester der Deutschen Oper Berlin gibt Benefizkonzert

Sommerfest im Himmelbeet

Wie sich die Kriminalität auf dem Leopoldplatz entwickelt hat

Gieß den Kiez: Eine Plattform informiert, welche Bäume in der Nachbarschaft Wasser brauchen

Und aus REINICKENDORF meldet sich Gerd Appenzeller:

Gerüchte um die Zukunft des Frohnauer Wochenmarktes

Schokoladenhersteller Sawade in der Krise – wie geht es weiter?

VfB Hermsdorf kickt künftig auf einem Wildschwein-sicheren Rasen

