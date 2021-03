Bei unseren Leute-Newslettern, inzwischen berlinweit mehr als 241.000 Mal abonniert, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de. Aus allen Bezirken lesen Sie bei uns in jedem Newsletter Updates zur Coronakrise mit neuesten Zahlen, Hintergründen und Service. Hier die weiteren Themen:





Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

Dass er kommen soll, ist klar – nur, wie er am Ende aussehen wird, steht noch nicht ganz fest: Der Pollerradweg in der Hermannstraße. Während der Bezirk noch Radverkehrsplanungs-Pingpong mit der Senatsverwaltung spielt (wie schon im Februar im Newsletter berichtet) hat die Anwohner:inneninitiative „Hermannstraße für alle“ schon mal vorgelegt und eine eigene Planung entworfen. Jetzt übergaben sie die Planung – nach einer Fahrraddemonstration – an Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD). Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

„Bienenpost“ der Schule am Bienenwaldring im Schülerzeitungswettberb ausgezeichnet

Schüler:innen der Lise-Meitner-Schule räumen bei „Jugend forscht“ ab

Wohnungen statt Gewerbe: Betriebe in Rudow fürchten um ihre Existenz

Aus REINICKENDORF meldet sich Gerd Appenzeller:

Der Vulkan von Schönfließ II: Mit sowjetischer Hilfe auf der Suche nach Erdgas und Erdöl – ein Zeitzeuge berichtet

Flughafen Tegel zu (Teil 1): Aber wo kommen die ganzen Flugzeuge her?

Flughafen Tegel zu (Teil 2): Bund will für Promis trotzdem noch ein neues Terminal bauen

FDP-Urgestein Mieke Senftleben tritt nicht mehr an

Schulneubau in Reinickendorf-Ost: Burkard Dreggers jahrlanger Kampf gegen immer neue Bedenken und Bedenkenträger

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

Nach einem Jahr Corona: So geht es Sexarbeiterinnen auf der Kurfürstenstraße

Linke in Mitte stellen Kandidat:innen für Wahlen auf

Europa-Partei Volt will ins Bezirksparlament

Bezirk will Jugendzentrum Potse nach Mitte holen – das wünschen sich die Jugendlichen

Ringen um Abriss der Märchenhütten geht weiter

Tipp: Museumsinsel ab Mitte März besuchen

