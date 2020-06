Unsere Leute-Newsletter aus den Bezirken zählen inzwischen berlinweit mehr als 213.000 Abonnements. Mit mehr als 29.200 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf davon der meistgelesene und erscheint am heutigen Freitag wieder.s

Das weiße "Geisterfahrrad" des Fahrradklubs ADFC am Luisenplatz erinnert an die 69-jährige Radlerin, die im vorigen Dezember an einer damaligen Behelfsampel von einem Autofahrer getötet worden war. Der 25-Jährige hatte die für ihn rote Ampel ignoriert. Nachdem eine Fahrbahnsanierung am Luisenplatz beendet wurde, hat die Senatsverkehrsverwaltung die Behelfsampel inzwischen wieder entfernt. Seitdem fällt es noch schwerer, die Fahrbahn neben der Schlossbrücke sicher zu überqueren. Was jetzt dagegen getan werden soll, steht im Newsletter. Weitere Themen diesmal unter anderem:

BVV-Mehrheit für temporäre Spielstraßen

Anwohner der Xantener Straße können auf Entlastung vom Durchgangsverkehr hoffen

Neue Bibliotheken-Standorte geplant

Wie eine Sportstudiobetreiberin die Krise bewältigt

Freilichtkino auf dem Dach des Stilwerks

Machen Sie mit bei der Fête de la Musique!

Politiker fordern niedrigere Eintrittspreise für den "Ku'damm-Beach" am Halensee

