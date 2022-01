Inzwischen wurden unsere zwölf Bezirks-Newsletter berlinweit rund 260.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus SPANDAU meldet sich André Görke:

Ein Kritikpunkt der Verkehrswende in Berlin ist die Fixierung auf die Innenstadt und die Vernachlässigung der Randbezirke. Im Spandau-Newsletter bringen wir diesmal eine ganze Reihe von Mobilitätsthemen: Rollt die Straßenbahn durch die Altstadt? Die Idee ist 2022 vom Tisch, wie Pläne im Newsletter zeigen. S-Bahn ins Falkenhagener Feld - CDU in Sorge wegen einer Bahnschranke. Fahrradpläne 2022: Welche Wege sind aktuell geplant? Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Spandaus größte Schule wird für 50 Mio neu gebaut: Spandaus neuer Schulstadtrat Frank Bewig nennt im Newsletter die Details zur BBO (und die Folgen für den Sportplatz)

Wahrzeichen von Spandau: Baustadtrat Thorsten Schatz nennt im Newsletter Umbaupläne für Marktplatz, Reformationsplatz und Rathausplatz

"So lief unser Kasachstan-Friedensgebet in Staaken": Im Newsletter redet der Pfarrer über die stille Community, Pläne für 2022, die Rückkehr des Tiergottesdienstes und eine Musiknacht in der Dorfkirche

"Ich habe kein Internet und kein Handy": Kandidatinnen und Kandidaten zur Seniorenwahl 2022 stehen fest

Kein Bild mehr in Spandau: Streetart-Künstler enttäuscht vom Bezirksamt

In Gedenken an die NS-Opfer: Premiere einer Gedenkveranstaltung im Johannesstift

Trauerfeier für arme und einsam Verstorbene: Neuer Gesundheitsstadtrat nennt Zahl der Toten 2021 im Newsletter

Tipp zum Berlin-Derby im DFB-Pokal: Wo Sie Hertha gegen Union gucken können

100 Jahre Albert Einstein in Spandau: Dieses Jubiläum kommt nicht wieder, Spandau!

Sigrid Kneist berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Neu im Parlament: Der Linke Alexander King

Straße dicht: Sperrung der Buckower Chaussee

Protest 1: Klage gegen Bauprojekt an der Pallasstraße

Protest 2: Videokonferenz zur Zukunft des Wenckebach-Krankenhauses

Neue Ausstellung in Tempelhof: Die Werke Bernar Venets

Ferien im Museum: Workshops in der Alten Mälzerei

Filou-Fridolin oder Dora-Seraphima: So nannten die Tempelhof-Schöneberger ihre Kinder 2021

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Johanna Treblin:

Ist die Pandemie in Marzahn-Hellersdorf vorbei? Null-Inzidenz gibt Rätsel auf

Intensivpfleger Ricardo Lange über seinen ersten Zehenzettel für eine Leiche und seine Kindheit in Hellersdorf

Smiley-Trails als Zwischennutzung: BMXer wollen aufs Lötschbergdreieck

Straßennamen mit antisemitischen Bezügen auch in Marzahn-Hellersdorf

Kritik an "planloser" Nachverdichtung: "Fast jeder grüne Innenhof im Osten Berlins ist in Gefahr"

Kaulsdorferin sucht ihre entlaufene Bulldogge Hannelore

Kostenlose Menstruationsartikel in den öffentlichen Einrichtungen des Bezirks

Mehr als 5000 Strafverfahren wegen Corona-Verstößen in Berlin

Immer mehr Autoleichen

Niedrigste Quote aller Bundesländer: Berlin blitzt deutschlandweit am wenigsten

Schottische Hochlandrinder für Hönower Weiherkette

Rennen gefahren - Autos weg

Gustavo-Ausstellung in Schloss Biesdorf

