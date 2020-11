Bei unseren Leute-Newslettern, inzwischen berlinweit rund 230.000 Mal abonniert, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

Gerade erst hatten Theater, Museen oder Openair-Clubs wieder geöffnet und schon ist es wieder vorbei mit dem vielfältigen Berliner Kulturangebot. Naja zumindest im November. Doch wie schon während des ersten Lockdowns gehen Berliner Kunst-, Musik- oder Museumsleute mit Livestreams und Aufzeichnungen online. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Linke wollen Soldaten im Gesundheitsamt die Uniform verbieten

Vorschau auf die BVV

Wie geht es mit der Mühlendammbrücke weiter? Diskussionsveranstaltung am 9. November

Kapitänsbinde in Regenbogenfarben: Der Verein Viktoria Mitte setzt sich gegen LSBTI*-Feindlichkeit und Diskriminierung auf dem Fußballplatz ein

Bezirksamt Mitte sucht Wohnungen für Corona-Infizierte

Tipp: Schallplatten selbst produzieren bei Dussmann

Zoo, Bibliotheken, Galerien: Diese Einrichtungen bleiben während des Teil-Lockdowns geöffnet

Was Leute-Leser über die neuen Corona-Maßnahmen denken

Aus REINICKENDORF meldet sich Gerd Appenzeller:

Warum die ganze Renée-Sintenis-Schule in Quarantäne ist

Gute Nachricht: Bürgerämter länger geöffnet

Neubau der Rudolf-Wissell-Brücke: Autobahn wird nie komplett gesperrt

Bundespräsident Steinmeier besucht Gesundheitsamt Reinickendorf – großes Lob für das Krisenmanagement

Schule am Fließtal: Kein Platz für die Kinder, aber da gibt es doch noch ein altes Schulhaus nebenan?

Wochenmarkt Frohnau: Alles auf Anfang

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

Corona-Update für Neukölln

Bezirksbürgermeister Hikel verurteilt islamistische Proteste im Bezirk

Nachbarschaft: Tabea Schweiger und Philipp Halisch entwerfen nachhaltiges Kinderspielzeug

Betroffene der rechtsextremen Anschlagsserie ziehen Bilanz

Umbauarbeiten im Britzer Garten: Eingang Blütenachse künftig ganzjährig offen

Was wird aus der alten Tankstelle an der Sonnenallee/ Ecke Hobrechtstraße?

Fußball: Tasmania geht als Tabellenführer in den Shutdown

