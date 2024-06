Streetfood-Stände müssen umziehen Berliner Thai-Markt öffnet nach Standort-Streit an neuem Ort

Erstmals findet der Streetfood-Markt Thaipark Berlin am kommenden Sonnabend in der Württembergischen Straße in Wilmersdorf statt, nachdem er seinen langjährigen Standort auf der Wiese des angrenzenden Preußenparks aufgeben musste. Zum Schutz der Grünanlage hatten das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf und die schwarz-grüne Zählgemeinschaft in der BVV die Verlagerung beschlossen.

Bis zum 30. September läuft der Speisenverkauf samstags und sonntags von 11 bis 21 Uhr – aber nicht mehr wie früher auch freitags. Die Zahl der Stände sinkt auf etwa 30. Dem Vernehmen nach wollten nicht alle der ungefähr 45 Händler, die sich zuletzt im Preußenpark beteiligt hatten, mit umziehen. In früheren Jahren hatte es sogar bis zu 100 Anbieter gegeben.

In der Württembergischen Straße steht auch weniger Platz zur Verfügung, weil dort noch das Hochhaus der Berliner Stadtentwicklungsverwaltung saniert wird.

Der Markt sei ein „Ort der Begegnung und des kulturellen Austauschs“, sagt Thatsawan Te Gude, die zum Vorstand des Thailändischen Vereins in Berlin gehört. Bereits vor dem Umzug hatte dieser die Rolle des Betreibers übernommen und den Verkauf in legale Bahnen gelenkt. Denn Anwohnende und Bezirkspolitiker hatten lange nicht nur die Schäden am Grün im Park kritisiert, sondern auch die anarchischen Zustände ohne Hygieneregeln und Steuerzahlungen.

Mit der jetzigen Verkaufsfläche ist der Verein weniger zufrieden, trotzdem dankt man den „unglaublich vielen Unterstützer:innen“. In einer Unterschriftensammlung und einer Online-Petition hatten sich mehr als 40.000 Sympathisanten für den Verbleib des Markts im Preußenpark ausgesprochen – ebenso wie die BVV-Fraktionen der SPD, der Linken und der FDP.

Der neue Ort ist eine Übergangslösung. Voraussichtlich 2026 sollen die Thailänder in die Barstraße und auf Teile des Fehrbelliner Platzes umziehen. Vor dem ehemaligen Rathaus Wilmersdorf gibt es montags, dienstags und donnerstags schon einen anderen Streetfood-Markt. Vor einer erneuten Verlagerung des Thai-Markts muss eine Lösung für die Berliner Verkehrsbetriebe gefunden werden. Die BVG nutzt die Barstraße als Wendepunkt für Busse und betreibt dort einen Pausenraum für Fahrer.