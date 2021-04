Unsere Newsletter wurden berlinweit inzwischen rund 245.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de. Aus allen Bezirken lesen Sie bei uns in jedem Newsletter Updates zur Coronakrise mit neuesten Zahlen, Hintergründen und Service. Sowie viele weitere Themen.

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

Kommt die Autobahn durch Prenzlauer Berg? Neben der A114 im Norden walzt sich die A100 von Süden gen Prenzlauer Berg. Aktuell wird trotz massiver Schwierigkeiten am 16. Bauabschnitt gebuddelt, der an der Elsenbrücke in Treptow enden soll. Der Bundesverkehrswegeplan sieht dann noch einen 17. Bauabschnitt vor: von der Elsenbrücke bis nach Prenzlauer Berg. Dort soll die A100 in eine "Stadtstraße" übergehen. Doch während Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und seine neue "Autobahn GmbH" schon mit dem Gasfuß wippen, regt sich Widerstand. Berlins Grüne und die Linkspartei stellen sich vehement gegen einen Autobahn-Weiterbau in die Stadt. Sie wollen die aktuell im Bau befindliche Trasse sogar abreißen oder umnutzen. SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey wiederum findet das "völlig irre" und verteidigt die Autobahn. Und was sagt man im "Verkehrswendebezirk" Pankow dazu? Was halten das Bezirksamt und die Parteien in der BVV davon, dass es hier bald mehrspurigen Zuwachs geben soll? Wie stehen sie zum "Ringschluss", der die A100 sogar einmal komplett durch Prenzlauer Berg führen würde? Mehr dazu lesen Sie im Newsletter.



Außerdem geht es um diese Themen:

"Blankenburger Süden": Senat schließt Umplanung der Tramführung aus

Zu schmal für Fußgänger: Kritik an geplanten Wegen durch Thälmannpark

Kröten oder Möbelmarkt: Wie geht es weiter im Rechtsstreit um das „Pankower Tor“

Schwimmbad, Café, Kino: Diese Orte werden in der Pandemie schmerzlich vermisst

Denkmalschutz für ehemaligen Mauerstreifen an der Wollankstraße

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Corinna von Bodisco:

Gesamter Lausitzer Platz wird zur Fußgänger*innenzone

Bezirk gewinnt Deutschen Fahrradpreis für Pop-Up-Radwege

Neues aus der BVV: Viktoria- und Reichenbergerkiez bald ohne Durchgangsverkehr?

Markthalle Neun-Zoff: Offener Brief der Betreiber an SPD-Verordnete

Antwort: SPD-Verordnete fordert Veröffentlichung des Kaufvertrags und "Corona-konforme öffentliche Veranstaltung"

Große Anfrage zur Erweiterung der Markthalle Neun auf das Nachbargrundstück

Lobby für junge Menschen – Kinder- und Jugend-Beteiligungsbüro im Interview

Preview zum analogen 1. Mai

Unterstützungs- und Spendenmöglichkeiten für den Buchladen Kisch & Co.

Umbenennung Kreuzberger Wein in "01001011": Was steckt dahinter?

Beratung und Fördermittel zur Hofbegrünung

Podcast über Ziellosigkeit mit Feldforschung am Hermannplatz oder im Görli

Medienkompetenz-Weiterbildung für Frauen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Überraschung über ein negatives Ergebnis: Die Leserin war gar nicht beim Corona-Test gewesen – aber ein Apotheken-Mitarbeiter ist in der Zeile verrutscht

Jung wohnt bei Alt: Das FU-Start-up Großjungig AI vermittelt WG-Zimmer bei Senioren – „immer eine Person nach der anderen”, sagt Gründerin Anastasia Krasnoperova

Corona: FDP fordert eine Long-Covid-Ambulanz für Steglitz-Zehlendorf

Unten Demenz-WG, oben Angehörige: 80 neue Wohnungen entstehen im Zehlendorfer Ramsteinweg

Wandeln Sie vorsichtig: Der holprige Teltower Mauerweg wird erst „innerhalb der nächsten drei Jahre” erneuert

Deutschland – ein Weltmeister im Recycling? Ein Klimastreitgespräch

Gedichte zur Einweihung: Die Bücherboxx auf dem Markusplatz steht wieder

18 bis 22 Millionen Euro für ein neues Drittligastadion für Viktoria? „Wir haben nicht die Fläche und nicht das Geld”, sagt das Amt

