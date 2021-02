Bei unseren Leute-Newslettern, inzwischen berlinweit mehr als 237.000 Mal abonniert, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

„Je höher die soziale Schicht beziehungsweise Bildungsgrad desto größer der Anteil der Befragten mit einem riskanten Alkoholkonsum.“ Das hat eine Studie unter mehr als 1500 Senior*innen im Bezirk Mitte festgestellt. Das Bezirksamt wollte wissen, wie es den über 60-jährigen Menschen im Bezirk geht und hat deshalb Fragebögen verschickt. Mehr über die Ergebnisse der Befragung lesen Sie im Newsletter.

Außerdem geht es um diese Themen:

Initiative fordert Planungssicherheit für das Café Leo am Leopoldplatz

Fortsetzung der Klo-Posse: Wo bleibt der versprochene Sichtschutz für das Pissoir?

Nach dem Hilferuf im Oktober: Wie es es den Berliner Unterwelten in der Coronakrise geht

Bezirk will bedrohtem Jugendzentrum Potse eine neue Heimat in Mitte geben

Streit um Abriss des leerstehenden Jugendzentrums in der Rathenowerstraße

Aus REINICKENDORF meldet sich Gerd Appenzeller:

Bombenentschärfung in Lübars: Am Donnerstag ab 9 Uhr morgens ist der Zabel-Krüger-Damm gesperrt

Entschlammung Hermsdorfer See: Aus was der Dreck besteht

CDU-Nachwuchshoffnung Richard Gamp: Ganz schön durchtrieben!

Ein Knigge für den Wald: Förster Müllers Idee stößt auf begeisterte Zustimmung

Bernd Gasser wird 70 und sammelt Geld für Stolpersteine

Kinder jubeln: Für viele brachte dieser Winter die erste Schlittenfahrt





Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

125 Jahre Rudergemeinschaft Wiking: Vorstand Matthias Herrmann über die bewegte Vereinsgeschichte

BVV beschließt Einwohner:innenantrag zum geschützten Radweg auf der Hermannstraße – das ist der aktuelle Planungsstand

BVV fordert Potenzialanalyse für mehr Grünflächen in Nord-Neukölln

Hinweistafel statt Umbenennung: BVV fordert geschichtliche Aufarbeitung der Woermannkehre

Gestiftet und dann verkauft: Mieter:innen der Anzengruber Straße 24 kämpfen ums Vorkaufsrecht

Schneetipps für Neukölln

