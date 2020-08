Unsere Leute-Newsletter aus den Bezirken zählen inzwischen berlinweit rund 220.000 Abonnements. Mit rund 30.000 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf davon der meistgelesene und erscheint am heutigen Freitag wieder.

Das Eisstadion Wilmersdorf an der Fritz-Wildung-Straße, der Sommergarten auf dem Messegelände am Funkturm sowie das Maifeld oder andere Teile des Olympiaparks sollen auf ihre Eignung als Veranstaltungsorte für Konzerte, Partys, Techno-Raves oder andere Events hin geprüft werden. Darauf hat sich das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf bei einem Treffen mit Vertretern der Clubcommission Berlin geeinigt. Diese vertritt Betreiber der in der Coronakrise geschlossenen Clubs und Organisatoren vieler Events, für die es derzeit an Flächen mangelt. Über das Messe- und das Olympiagelände entscheidet jedoch nicht das Bezirksamt. Bürgermeister Reinhard Naumann (SPD) will deshalb den Berliner Senat kontaktieren. Die Senatssportverwaltung teilte uns bereits mit, das Maifeld stehe "als Veranstaltungsort für öffentliche Partys nicht zur Verfügung". Die Nutzung als Cricketspielfeld und die laufenden Sanierungsarbeiten an den Tribünen stünden dem entgegen. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Rettungs-Deal: Karstadt bleibt in der Wilmersdorfer Straße - und darf am Ku'damm höher bauen

Investoren bauen alte Oberpostdirektion für Büromieter um

Kino-Freikarten für Wiederaufführung von "La Dolce Vita"

Eishockeyclub ECC Preussen existiert nicht mehr - Berliner Schlittschuh-Club und SC Charlottenburg übernehmen Mitglieder

Zäune versperren Uferweg an der Spree

