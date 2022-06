Unsere Newsletter wurden berlinweit inzwischen mehr als 264.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow und Steglitz-Zehlendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke.

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Das wird ein Windsurf-Special in der letzten Newsletter-Ausgabe vor den Sommerferien. Es gibt HIstorisches: Als vor 50 Jahren der erste Surfer auf der Havel stand: Der WSeV, der erste Windsurfverein der Welt, feiert Jubiläum. Und es gibt Aktuelles: Sie liebt es zu fliegen: Windsurferin Sophia Meyer vertritt Deutschland bei den U19-Segel-Weltmeisterschaften: „Es macht riesigen Spaß, man hat den Wind in der Hand”. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Bausünde: Nein, der Bierpinsel gehört zum Bezirk

Der Bürgertreff Lichterfelde-West ist gesichert und wird barrierefrei: Neuer Mietvertrag kann unterzeichnet werden

Friede Springer spendiert ein Forschungszentrum: Charité will in Lichterfelde den Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf den Grund gehen

Auszeichnung für engagierte Kinder und Jugendliche: Bezirksheldinnen und Bezirkshelden gewürdigt

„Splitter des Lebens. Ein Ukraine-Tagebuch” – eine sehenswerte Fotoausstellung im Museum Europäischer Kulturen

Einen Ausflug wert: Das Heimatmuseum Teltow öffnet wieder

In der Baptistengemeinde: Projektchor des Sängerbundes singt in Steglitz

Doppelaufstieg mit Spaß: Die Hockey-Damen und -Herren von Zehlendorf 88 spielen jetzt in der Regionalliga

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Constanze Nauhaus:

Nach Verkauf: Die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus muss aus dem Colosseum raus

Fiese Schlange: Ist das eine Kreuzotter in meinem Garten?

Aus dem Kokon geschält: Die Kulturstätte Peter Edel ist zurück

Haben Sie ein Anliegen? Polizei kontrolliert Autofahrer auf der Fahrradstraße

Unbeugsam: Die ältesten Hausbesetzer der Welt kämpfen noch immer um ihren Freizeittreff

Feste: Die Initiative Gethsemanekiez will feiern - und sammelt dafür Spenden

Nach Badeunfällen: Taucher halten Fontäne im Weißen See für ungefährlich

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Pauline Faust:

Neues Design vom Bezirksnewsletter

Nach 42 Jahren: Abschied vom Feinkostladen Schwarze Olive in der Yorckstraße

Wegen Solidarität mit „Letze Generation“: FDP- und CDU-Fraktion wollen Bezirksbürger:innenmeisterin Clara Herrmann missbilligen

Wiedereröffnung vom Non Profit Café

Tipps für ein spannendes Ferienprogramm

Auch Tiere leiden im Krieg: als Mahnmal schwimmt bald die Skulptur „Big Dog“ auf dem Rummelsburger See

Poetisch-musikalische Lesung „Schatten sammeln“

Baumscheiben-Posse auf der Wiener Straße: Beton wurde wieder entfernt

