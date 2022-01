Am Donnerstag, 27. Januar, wird der Opfer des Nazi-Regimes gedacht – auch tief im Westen der Stadt, in Berlin-Spandau. An diesem Tag 1945 befreiten Soldaten der Roten Armee die Menschen im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, dem größten Konzentrationslager des NS-Regimes.

„Die Stiftung Evangelisches Johannesstift sieht es als ihre Aufgabe an, sich an diesem Gedenken zu beteiligen und möchten eine jährliche Veranstaltung etablieren“, heißt es in der Einladung aus dem Haus von Pfarrerin und Stiftsvorsteherin Anne Hanhörster in Berlin-Hakenfelde. 2022 ist Premiere: „Bei einem 30-minütigen Programm erinnern die Teilnehmenden mit Texten, Fürbitten und Musik an die Opfer des Nationalsozialismus.“ 27. Januar, 14 Uhr, Kirchvorplatz an der Schönwalder Allee 26.

„Die Besucherinnen und Besucher können einfach dazu kommen, die Veranstaltung ist draußen vor der Kirche“, berichten die Veranstalter auf Nachfrage dem Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau. „Vor Ort haben wir bei Bedarf auch eine Testmöglichkeit.“

Erinnert wird auch in der Zitadelle: Die Zitadelle lädt zum Art-After-Work-Format mit dem Namen „Shell we talk?“. Am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, am 27.1.2022, ist Laura Seidel im Gespräch mit Svenja Tietz in der Ausstellung „Charterflug in die Vergangenheit. 50 Jahre Besuchsprogramm des Berliner Senats für NS-Verfolgte“. Tietz hat ihr Freiwilliges Soziales Jahr bei der Jugendgeschichtswerkstatt Spandau absolviert, die immer wieder mit spannenden Projekten aus der Spandauer Geschichte auffällt. Donnerstag, 27.1.2022, 18 Uhr, Eintritt frei. – Infos: Zitadelle

[Mehr Termine und viele persönliche Tipps lesen Sie immer im Spandau-Newsletter. Dort stellen wir auch Gudrun O’Daniel-Elmen vor – sie ist die Erinnerungsbeauftragte der Kirche und wünscht sich eine Wiederbelebung der Spandauer Partnerschaft nach Ashdod in Israel – hier das komplette Interview im Tagesspiegel.]

Sie möchten noch mehr aus Spandau lesen? Sehr gerne. Dann legen wir Ihnen unseren Spandau-Newsletter ans Herz. Hier die Themen, die Sie in der aktuellen Ausgabe finden.

- "Wolf auf den Rieselfeldern in Gatow"? Top-Thema bei Spaziergängern, Anwohnern und Reitern - der Newsletter befragt Senatsfachleute und nennt Ergebnisse aus dem Wolfsgutachten

- "19 Schulen im Wechselunterricht": Newsletter-Interview mit Spandaus neuem Gesundheitsstadtrat zur Coronakrise, zur Entscheidung der Schulsenatorin und warum 8000 Frauen in Spandau jetzt angeschrieben werden

- BBO, HBO & Co: Newletter-Übersicht zu Spandaus Schulbaustellen - auch zum neuen Gymnasium in Haselhorst und zur Europaschule in Siemensstadt

- Best-of-BVV im Newsletter-Check: Womit beschäftigen sich die Parteien zu Jahresbeginn 2022?

- "Alles begann in der Kantschule": Die BBO wird für 50 Mio saniert und der Sportplatz abgerissen - Lehrer erinnern sich im Newsletter, wie alles begann und wie der Asbest gefunden wurde

- Tegeler Brücke ist Dauerthema im Newsletter: Neubauchef meldet sich mit Infos vom 20-Mio-Bauwerk

- Die wichtigsten News aus dem Abgeordnetenhaus zu unseren 8 Spandauerinnen und Spandauern

- "Bücherei in Hakenfelde": Update im Newsletter zum Neubau am Havelufer

- Direktzug von Spandau nach Sylt: Newsletter mit Kurztrip-Tipps an die Nordsee

- Geschichte des Carossa-Quartier aufarbeiten: Neue Bürgerinitiative stellt sich im Newsletter vor und nennt nächste Schritte in 2022

- "Zografakis-Teller": Was ein griechisches Restaurant in Cottbus mit Hertha BSC und der Grundschule am Weinmeisterhorn zu tun haben

- Weltraum-Unternehmerin kam als Flüchtling aus Sri Lanka nach Berlin und macht Karriere - im Newsletter erinnert sich an ihr Spandau

- Für kleine Nasa-Astronauten aus Spandau: 9 Orte von Kladow bis Staaken, die was mit Weltraum zu tun haben

Mehr zum Thema Personalnot in Berliner Behörden Verkehrsplaner verzweifelt gesucht

Fast 21.000 Haushalte haben den Spandau-Newsletter bestellt - die Zahl der Leserinnen und Leser liegt damit noch viel, viel höher. Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihr Interesse! In den Tagesspiegel-Newslettern bündeln wir wichtige Bezirksnachrichten, nennen exklusive Kiez-News, wühlen uns durch Akten im Abgeordnetenhaus und in Rathäusern, besuchen BVV-Sitzungen, stellen Menschen vor, die etwas bewegen wollen im Kiez. Und wir nennen Termine und geben ganz persönliche Tipps. Probieren Sie uns gerne aus. Wir freuen uns auf Sie.