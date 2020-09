Unsere Leute-Newsletter aus den Bezirken zählen inzwischen berlinweit mehr als 222.000 Abonnements. Mit mehr als 30.300 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf davon der meistgelesene und erscheint am heutigen Freitag wieder.

Massive Fahrzeugsperren mit Pollern schützen den Breitscheidplatz – um Anschläge wie im Dezember 2016 zu verhindern, als ein Islamist mit einem geraubten Lkw in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtsniskirche gefahren war. Zusätzlich riegeln mit Sandsäcken gefüllte Metallgitterkörbe die Platzränder ab. Doch für Menschen mit Behinderungen und vor allem Rollstuhlfahrer(innen) sei es nun kaum noch möglich, gefahrlos auf den Platz zu gelangen, kritisiert der Sozialverband Deutschland (SoVD).In einem Schreiben an den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD), das dem Tagesspiegel vorliegt, wird eine "barrierefreie Gestaltung des Zugangs" gefordert. Die Absenderin Ursula Engelen-Kefer leitet den SoVD-Landesverband Berlin-Brandenburg und war früher als Vize-Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) bekannt. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Linke fordern Partnerschaft mit russischer Stadt, alle Fraktionen wollen Ku'damm-Raser bremsen - unser Bericht aus der BVV

Kindermusiker planen Tour in Schulen und Kitas

Politiker wollen Einkaufsstraßen aufwerten

Bauarbeiten am Hohenzollerndamm dauern bis zum November

Mit der "Checkpoint"-Laufgruppe durch den Grunewald

Brunnen am Lehniner Platz sprudelt endlich wieder - kurz vor dem Ende der Saison

