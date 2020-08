Bei unseren Leute-Newslettern, inzwischen berlinweit rund 220.000 Mal abonniert, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

Die Neuköllnerin Güner Balci , Journalistin und unter anderem Autorin des Buches "Arabboy - Eine Jugend in Deutschland oder das kurze Leben des Rashid A", ist seit diesem Montag neue Integrationsbeauftragte im Bezirk. Ihre Wahl sorgte im Vorfeld für Aufregung: Die Neuköllner Linken werfen Balci in mehreren Pressemitteilungen vor, den (jetzt ehemaligen) SPD-Politiker Thilo Sarrazin "in diversen TV-Beiträgen" unterstützt zu haben und mehrfach Vorurteile gegenüber Muslim*innen gezeigt zu haben. Sie sei daher nicht tragbar als Integrationsbeauftragte. Die Kritik der Linken richtet sich auch gegen Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD): Dieser habe nicht, wie vorgesehen, den Neuköllner Migrationsbeirat an der Auswahl und Ernennung Balcis beteiligt. Mehr zum Thema ausführlich im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Kritik an Senats-Deal mit Karstadt - Bebauungsplan für Karstadt am Hermannplatz in Sicht

Leserdebatte: Sollen es legale Partys in Parks geben?

Randale vor der Räumung: Räumungstermin für Kiezkneipe Syndikat am 7. August

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

Karstadt in der Müllerstraße ist gerettet

Filmprojekt „Stadtgesichter“ zeigt Porträts von Menschen aus Moabit

Wieso in Mitte die meisten Verkehrsunfälle passieren

Wie geht es mit den Pop-up-Radwegen und temporären Spielstraßen weiter?

Konzerte, Kino, Lesungen: Das Kultursommer-Programm am Heizkraftwerk Mitte

Wie sich die Kriminalität auf dem Leopoldplatz entwickelt hat

Neue Fuß- und Radwegbrücke am Kanzleramt geplant

Und aus REINICKENDORF meldet sich Gerd Appenzeller:

Schulbeginn in Corona-Zeiten - Was Patrick Larscheid, der Leiter des Gesundheitsamtes, rät

Landschulheim Heiligensee in der Krise: Investitionsbank weist auf denkbare Hilfen hin

Peter Neuhof 95 Jahre alt - Journalist und Widerstandskämpfer blickt zurück

BSR eröffnet im Viktoria-Kiez Berlins erstes Gebrauchtwarenkaufhaus

Frohnauer Wochenmarkt: Händler gekündigt, ratlos und zornig

Schlamm raus aus dem Hermsdorfer See: So soll es gehen

