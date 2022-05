Bei unseren Leute-Newslettern, die inzwischen berlinweit mehr als 262.000 Mal abonniert wurden, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus REINICKENDORF meldet sich Lisa Erzsa Weil:

Im Reinickendorf-Newsletter sind sie seit Jahren Superstars, zwischendurch auch mal ausgebüxt und durch Hermsdorf spaziert - und jetzt kommen sie zurück ins Tegeler Fließ: die Wasserbüffel. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Von der Krankenschwester zur Botschafterin für Koreanische Kultur: die Hermsdorferin Ducksoon Park-Mohr im Porträt

So war die Bezirksverordnetenversammlung letzte Woche

Neue Vorsitzende bei SPD Frohnau

Politiktermine

Straßenbahn zwischen Spandau Tegel: Senat stellt Pläne vor

Für Nachwuchs-Fotograf:innen: Medienwelten AG im Meredo gestartet

Wochenendtipp: Musikfestival Allee der Klänge

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

Tiergarten ist Schwerpunkt bei LGBTQ-feindlicher Gewalt

Schulwegsicherheit im Fokus: Erste Ideen für den „Modellkiez Invalidenstraße“

Gemeinschaftsgarten „Himmelbeet“ eröffnet am 18. Juni wieder

Bezirk lässt 52 falsch abgestellte E-Tretroller und E-Motorroller beseitigen

Ausblick auf die BVV am Donnerstag

Verlosung: Tickets für „Gutes Wedding, schlechtes Wedding“ im Prime Time Theater zu gewinnen

NS-Zwangsarbeit in Moabit – Ausstellung im Mitte-Museum eröffnet

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

Sozialstadtrat Liecke warnt vor unseriösen Wohnungsangeboten

Brunnengalerie im Blumenviertel wird am 30. Juni abgeschaltet

25. Neuköllner Theatertreffen der Grundschulen

Denkmalgeschützte Orangerie im Körnerpark öffnet mit neuem Café

Pop-Up-Hochzeitsfestival in der Genezarethkirche

Kinder- und Jugendliteraturtipps aus und über Neukölln im Podcast – und ein neuer Teil der Neuköllner Kinderbuchserie „Nelly und die Berlinchen“

Tag der offenen Hofgärten und Gartenlesung im Böhmischen Dorf





