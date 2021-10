Eigentlich ist die neue Interims-Schwimmhalle Kreuzberg auf dem Gelände des Prinzenbades vor allem für Schulen und Vereine da. In den Herbstferien ist sie jedoch für alle Kund*innen geöffnet, teilen die Berliner Bäder-Betriebe (BBB) mit: Von montags bis freitags gibt es zwei Zeitfenster (8 bis 11:15 Uhr und 11:45 bis 15 Uhr), in denen alle Interessierten dort schwimmen können.

Planschen ist übrigens eher nicht angesagt: Die Schwimmhalle ist mit fünf Bahnen à 25 Meter sehr funktional gehalten. Im September hat sie ihren Betrieb aufgenommen, konnte jedoch bisher nicht von der allgemeinen Öffentlichkeit genutzt werden.

Dass das nun während der Ferien der Fall ist, hat sich offenbar noch nicht rumgesprochen: „Aktuell können pro Zeitfenster 40 Personen auf den fünf Bahnen schwimmen, diese Kapazität schöpfen wir derzeit aber selten aus“, erklärt Claudia Blankennagel, Sprecherin der BBB. Diejenigen, die zum schwimmen kommen, seien aber sehr zufrieden:

„Besonders gut kommt an, dass die Halle komplett barrierefrei ist“, so Blankennagel. Also nichts wie hin! Karten gibt es im Ticket-Shop der Berliner Bäder-Betriebe oder an der Kasse des Bades. Die Öffnungszeiten gelten bis einschließlich 22. Oktober.