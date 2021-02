Bei unseren Leute-Newslettern, inzwischen berlinweit mehr als 236.000 Mal abonniert, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus REINICKENDORF meldet sich Gerd Appenzeller:

Berliner entdecken den Wald – und Förster klagen über tödlichen Stress für Wildtiere. Hermsdorfs Revierförster Johannes Müller findet, man könne sich auch für den Waldbesuch auf Verhaltensweisen verständigen – nicht mit dem Auto bis in den Wald hineinfahren, zum Beispiel. Oder unnötigen Lärm vermeiden, der die scheuen Waldtiere in Panik versetzen könnte. Keine Hunde frei herumlaufen lassen. Abfälle, die beim Essen und Trinken entstehen, wieder einpacken und mitnehmen.

Außerdem geht es im Newsletter um diese Themen:

Ab nächste Woche wird in TXL geimpft

CDU-Jungstar Richard Gamp: Gerüchte über gefälschte Beitrittserklärungen

Wochenmarkt Frohnau: Händler kapitulieren vor steigender Pacht

Flughafensee: Naturschutz oder offizielles Bad?

Mäckeritzwiesen: Bezirk will alles richtig gemacht haben





Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

Michaela Trottner kocht ehrenamtlich Lunchpakete für die Tee- und Wärmestube

Wohl kürzeste Sitzung aller Zeiten: BVV nach halber Stunde beendet, Mittwoch geht es digital weiter

So viele Autos brannten vergangenes Jahr in Neukölln

Bezirksverordnete fordern kostenfreies Schulessen auch in Pandemiezeiten

Heimathafen bleibt bis April geschlossen – Mittelmeer Monologe am Telefon

Spaziergangstipps für sonniges Winterwetter

Drei Frauenprojekte mit Hatun-Sürücü-Preis ausgezeichnet

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

So lief die erste digitale BVV in Mitte ab

Grüne fordern regelmäßige Corona-Schnelltests in der Verwaltung

Nachbarschaft: Bei „Sisterqueens" lernen Mädchen aus dem Wedding rappen

Doch kein Kompromiss für den Plattenbau in der Habersaathstraße: Gericht muss über Abriss entscheiden

Wie aussagekräftig sind die Daten zur autofreien Friedrichstraße in der Pandemie?

Schimmelbefall in der Anna-Lindh-Schule

BVV streitet über Drachenbootrennen auf dem Plötzensee

