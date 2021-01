Nach dem Unglück von Berlin-Kladow. An so einen Feuerwehreinsatz konnten sich die wenigsten Menschen in Berlin-Kladow erinnern. Aus Staaken, vom Ziegelhof, sogar vom Theodor-Heuss-Platz in Westend meldeten sich Newsletter-Leser: „Hier rasen ohne Ende Feuerwehrfahrzeuge nach Kladow.“ Das Feuer war im Seniorenheim im Lanzendorfer Weg ausgebrochen.

Das ist die Vivantes-Einrichtung am Waldrand, wo auch der BVG-Dorf-Bus 234 immer wendet. Gegen 17.15 Uhr war das Feuer am Dienstag vergangener Woche ausgebrochen. Das Zimmer eines Bewohners im ersten Stock stand voll in Flammen. Dazu gibt es jetzt neue Erkenntnisse, über die der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel in seiner aktuellen Ausgabe berichtet hat.

Die Feuerwehr rückte mit 180 Kräften aus. Den 31 Bewohnern wurde von Pflegekräften geholfen. Dichter Rauch erschwerte aber den in ihrer Mobilität eingeschränkten Bewohnern, aus dem Gebäude zu kommen. Die Pflegekräfte hätten sich „sehr beherzt“ verhalten; ein Pfleger wurde leicht verletzt. Der Brand selbst konnte schnell gelöscht werden. Drei Pflegeheimbewohner erlitten schwere Verletzungen, einer von ihnen musste laut Feuerwehr wiederbelebt werden musste. Bis in die Nacht fuhren Krankenwagen die Pflegeheimbewohner mit Blaulicht in andere Einrichtungen. Mindestens fünf Bewohner waren zudem an Corona erkrankt.

Der Tote wurde mittlerweile identifiziert. Es handelt sich um einen Mann, 60 Jahre alt, der in dem Zimmer lebte. Das teilte das Polizeipräsidium dem Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau mit.

Die Kriminalisten vermuten mittlerweile eine fahrlässige Brandstiftung, "hervorgerufen in diesem Fall durch eine Flamme". Darunter kann man sich beispielsweise eine vergessene Zigarette oder eine Kerze vorstellen, die andere Dinge in Brand gesetzt hat. Von einem technischem Defekt werde derzeit eher nicht ausgegangen.

