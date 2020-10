Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 228.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt wie immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy:

"Die Mauer wieder zumachen..." Tondokumente aus dem Projekt "Wendekorpus" zeigen, wie unterschiedlich der Fall der Mauer und die Wiedervereinigung in den Jahren nach dem Mauerfall ganz persönlich bewertet wurden. Die heutige Schulstadträtin Cornelia Flader (CDU) war damals an dem wissenschaftlichen Projekt beteiligt. Ihr Hochschullehrer Norbert Dittmar, Professor für Linguistik, "unterrichtete Lehrerinnen und Lehrer unterer Klassen aus der ehemaligen DDR an der Freien Universität Berlin, um sie für das sich wandelnde Schulsystem fit zu machen und zum Staatsexamen zu führen. Eine Aufgabe bestand darin, Ost-West-Befindlichkeiten rund um den Mauerfall zu erheben, egal ob auf der Straße oder unter Freunden und Bekannten". Mehr zu diesem spannenden Zeitdokument im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Fallzahlen gestiegen: TreKö ist jetzt Corona-Risikogebiet

Senat beschließt Maskenpflicht für die Bölschestraße

Flüchtlingssiedlung in Altglienicke wird abgebaut

Barackengrundstück am Müggelseedamm versteigert

Große Platanenrettungsaktion in Friedrichshagen

Köpenicker Weihnachtsmarkt kippelt

Bordell-Kontrollen: Ordnungsamt rügt Verstöße gegen "Kondompflicht"

Kunstgießerei Flierl zieht nach Altglienicke

Strandbad Grünau kündigt größte Eisbahn im Südosten an

Jüdisches Theaterschiff soll Köpenicker Tourismus ankurbeln

Aus LICHTENBERG schreibt Pauline Faust:

Pandemie-Update für den Bezirk Lichtenberg

Lichtermarkt wegen Corona abgesagt

Hühner suchen neues zu Hause, im Tierheim wird der Platz knapp

Nach AfD-Vermietung: Hotel beschädigt

Fahrraddemonstration fordert Tempo 30 in Karlshorst

Netzwerk für vietnamesische Mütter gegründet

Berlins beste Vorleserin kommt aus Lichtenberg

Künstlerin Ruth Baumgarte wird geehrt

Seniorin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Erst einmal keine neuen Bäume in Karlshorst

