Welche Läden und Lokale die Coronakrise überstehen, war eine spannende Frage während der monatelangen Lockdowns in diesem und dem vorigen Jahr. Besonders schwer hatte es die Kneipe Zwiebelfisch am Savignyplatz. Seit 1967 hat sie sich einen nahezu legendären Ruf erworben – vor allem durch die vielen alten Plakate und Bilder an den Wänden, aber auch wegen des ungewöhnlichen Osterweihnachtsbaums, der regelmäßig im Frühjahr draußen steht. Im März 2020 hatten der Wirt Hartmut Volmerhaus und seine Tochter Claudia doppeltes Pech. Erst mussten sie das Lokal infolge der Pandemie schließen, und dann kam auch noch eine Brandstiftung hinzu. Nach einer langen Restaurierung hat die Kneipe nun wieder geöffnet. Die ersten Gäste wurden am vorigen Wochenende bewirtet. Besonders erstaunlich: Fast alles sieht wieder wie früher aus. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Die Post ist da: Wie eine neue Chefin die Briefzustellung leitet

Wir stellen Spitzenkandidat:innen für die BVV-Wahlen vor

Der Karl-August-Platz soll schöner werden – nur wie?

Senat präsentiert Pläne für den Hardenbergplatz und die Hertzallee am Bahnhof Zoo

Was wird aus den geschlossenen Thermen am Europa-Center?

Schlangestehen für Streetfood: Auf dem Thai-Markt im Preußenpark hat sich vieles verändert

