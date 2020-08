Unsere Leute-Newsletter aus den Bezirken zählen inzwischen berlinweit mehr als 221.000 Abonnements. Mit mehr als 30.000 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf davon der meistgelesene und erscheint am heutigen Freitag wieder.

Seit ihrer Gründung vor zehn Jahren kämpft die Initiative Bundesplatz gegen den dortigen Autotunnel, der den Platz verschandele und in der Mitte zerschneide. Nun fordert auch die bezirkliche SPD-Fraktion die "Beseitigung von städtebaulichen Narben aus der Zeit der autogerechten Stadt".Von einem "Pilotprojekt für den Rückbau" schreibt die SPD in einem neuen BVV-Antrag. Oberirdisch genüge eine Fahrbahn mit zwei Spuren pro Richtung. Ein stadtplanerisches Konzept könne die "urbanen Qualitäten des Bundesplatzes und seiner Umgebung, wie sie vor dem Bau der Stadtautobahn bestanden, wiederherstellen". Dabei sollen Anwohner beteiligt und Ideen aus der Zukunftswerkstatt Bundesplatz einbezogen werden. Die Bürgerinitiative hatte diese vor sechs Jahren mit einigen Partnern und Unterstützung des Bezirksamts ins Leben gerufen.

Politiker wollen Einkaufsstraßen in der City West aufwerten - das ist ein weiteres von vielen Themen aus der Bezirksverordnetenversammlung, aus der wir im Newsletter ausführlich berichten. Weitere Newsletter-Themen diesmal unter anderem:

Am Bahnhof Zoo sollen zwei neue Hochhäuser entstehen

Streit um Sicherheitskonzept für den Breitscheidplatz und die geplante Barriere mit "Berlin"-Schriftzug

Gedächtniskirche feiert 125-jähriges Bestehen

Alle Hallenbäder im Bezirk öffnen wieder

